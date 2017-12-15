IOWA стала «Лучшей поп-группой» России 15.12.2017, 14:59

Белорусские музыканты cтали «Лучшей поп-группой» по версии Российской национальной музыкальной премии.

В определении победителей принимали участие известные музыканты, а также представители лейблов, продюсерских центров и медиа.

Белорусская группа IOWA получила приз в номинации «Лучшая поп-группа», опередив Serebro, Burito, «Руки Вверх!» и «Пицца». У награды в номинации «Лучшая рок-группа» также белорусский след — выиграла группа «Би-2», которая обошла «Ленинград», «Ночных снайперов», «Сплин» и Наргиз, сообщает «Минск-Новости».

Среди победителей премии также «Грибы» («Песня года»), Баста («Лучший хип-хоп исполнитель» и «Концерт года»), Estradarada («Лучший танцевальный хит»), Денис Мацуев («Лучший инструменталист года в классической музыке»), Анна Нетребко («Лучший вокалист года в классической музыке») и другие.

Группа IOWA была основана в Могилеве, в 2010 году музыканты переехали в Санкт-Петербург, но сохраняют белорусское гражданство. Коллектив получил известность на всем постсоветском пространстве благодаря песням «Мама», «Улыбайся», «Маршрутка», «Бьет бит», «Мои стихи, твоя гитара».

Ближайший концерт IOWA в Минске состоится 24 мая в Prime Hall.