В Гродно торжественно открыли памятную табличку в честь Тадеуша Костюшко 15.12.2017, 15:34

Тадеуш Костюшко

Памятная табличка в честь белорусского национального героя установлена в гродненском Фарном костеле.

15 декабря в Гродно состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Тадеуша Костюшко. Памятная табличка установлена в гродненском Фарном костеле, передает «Радыё Рацыя».

Участие в открытии вывески приняли представители консульства Республики Польша в Гродно, в том числе Генеральный консул Ярослав Ксенжек, представители местных властей, епископ Гродненской епархии Александр Кашкевич и другие представители католического духовенства. Открытию вывески предшествовала торжественная месса.

Первая доска в честь Костюшко на стене кафедрального костела появилась более ста лет назад. Как раз напротив нее теперь еще одна таблица с текстом, выполненная по-польски и по-белорусски.