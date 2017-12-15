Лидеры ЕС одобрили переход к новой фазе переговоров о Brexit 15.12.2017, 15:56

На втором этапе будут обсуждаться торговые отношения между Великобританией и ЕС.

Лидеры стран ЕС поддержали начало нового этапа переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. О принятом на саммите ЕС в Брюсселе решении в пятницу сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает «Радио Свобода».

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may — Donald Tusk (@eucopresident) 15 декабря 2017 г.

На втором этапе переговоров о так называемом "Брекзите" будут обсуждаться торговые отношения между Великобританией и ЕС. Ожидается, что переговоры возобновятся не раньше марта. До этого стороны будут вести дискуссии о принципах взаимоотношений в переходный период, который, как ожидается, продлится с 2019 по 2021 год.

Переход ко второму этапу переговоров стал возможен после того, как Лондон и Брюссель - после нескольких месяцев дискуссий - пришли к согласию по вопросам о правах граждан ЕС, живущих в Британии, о финансовых обязательствах Лондона в связи с "Брекзитом" и о статусе границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией.