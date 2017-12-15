Перестройка шагает по планете Виктор Небоженко

15.12.2017, 16:16

Виктор Небоженко

Конфискация денег российских олигархов позволит решить ряд региональных и глобальных задач.

Чтобы там не говорил о себе и о мире президент США Трамп, по замыслу американцев, ревизия, реквизиция и тайная конфискация нелегальных российских денег, во всем мире, позволит решить ряд региональных и глобальных задач:

1-Провести мировую перестройку международных отношений и международных институтов(ООН) после разрушений, причиненных Россией с 2014 года (агрессия против Украины, оккупация Донбасса и Крыма, угроза ядерного шантажа, дискредитация ООН, мировая кибервойна и т д.)

2- «Проплатить» Перестройку-2 в России и заменить путинский режим власти на более адекватный, с учетом нынешнего международного и внутриполитического положения России.

3- «Охладить» основные современные международные конфликты- в Украине, Сирии, КНДР и т д, за счет амбиций, денег и интересов России.

4- Профинансировать радикальную реформу в Украине, без участия нынешнего непрофессионального, консервативного и коррумпированного политического руководства страны. А также провести восстановление бывших оккупированных территорий Донбасса и Крыма за счет российских денег и денег украинских бизнесменов-политиков и олигархов, участвующих в разграблении и обнищании Украины.

Что из этого американского замысла может получится покажет уже 2018 год.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»