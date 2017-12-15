«Скидки до 80%»: В Европе стартуют новогодние распродажи 4 15.12.2017, 16:37

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Фото с сайта msk.hullabaloo.ru

Где же можно приобрести одежду, обувь и аксессуары со скидкой до 80%?

Испания

В Мадриде и Барселоне распродажи начнутся 1 января и продлятся до марта, пишет tio.by.

В испанских магазинчиках вас приятно удивят низкие цены на такие знакомые марки, как Mango, Bershka, Zara. Не все знают, что родина этих популярных демократичных брендов – Испания, в сезон новогодних скидок стоимость этих брендовых вещей будет вообще копеечной.

Неизменной популярностью у туристов пользуются такие мегамоллы, как La Maquinista в Барселоне. Если денег побольше, то в Мадриде стоит посетить богемный квартал Barrio de Salamanca, где к вашим услугам – высокая мода.

Целый торговый район Nervion в Севилье ждет любителей дизайнерской одежды и коллекционеров антиквариата. El Corte Inglеs – крупнейший магазин Гранады, где продается качественная современная испанская керамика.

Италия

В Италии сезон новогодних скидок начнется 5 января. В Лигурии побаловаться скидками можно будет до 18 марта, в Калабрии и Пьемонте – до 28 февраля, в Ломбардии, Эмилии-Романьи, Тоскане и Сардинии – до 5 марта. Венеция предлагает поучаствовать в празднике дешевого шопинга до 31 марта, а Кампания до 2 апреля. Конечно, наиболее популярными, как всегда, будут покупки в магазинах в Милане, где скидки продлятся до начала марта. В Риме сезон новогодних скидок продлится до конца февраля.

Отметим, что все же самые известные центры шопинга находятся в Риме, Неаполе, Венеции и Неаполе. В Риме ищите магазины на площади Испании и улице Кондотти с прилегающими к ним улицами. В Венеции центры покупок сконцентрированы на площади Сан Марко и вокруг нее и Мерчерия. В Неаполе нужно обязательно побывать на площади Амадео и дей Мартири, а также на улицах Калабритто и Виа дей Милле. Бутики, которые нужно непременно посетить в Милане, находятся между улицами Монтенаполеоне, Андреа, Джезу и Делла Спига.

В целом, Италия славится распродажами брендовой одежды класса люкс. Итальянские магазины известны роскошной обувью, одеждой популярных модельеров, модными шляпками, эффектными украшениями, сумками и аксесуарами.

Германия

Получить хорошие сезонные скидки в немецких магазинах можно уже с середины декабря. Распродажи в стране обычно длятся до конца января. Самыми популярными центрами шопинга принято считать Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кельн и Дюссельдорф.

В Германии стоит покупать качественную одежду и обувь, а также бытовую технику и электронику. Это, кстати, отлично знают в соседней Швейцарии, откуда местное население ездит закупаться рождественскими подарками, изрядно на этом экономя с учетом курса евро к франку.

Самые популярные магазины в Берлине: концепт-молл BIKINI BERLIN, KaDeWe, «Потсдамер Платц Аркаден» и другие.

Великобритания

Зимние распродажи в Великобритании традиционно начинаются на католическое рождество.

Главные улицы лондонского шоппинга, где сконцентрированы магазины всех модных брендов, это Kings Road и Bond Street.

Зимние распродажи длятся до начала последней недели января. В эти дни разница с первоначальной ценой на популярные товары может достигать 75% . Любителям бешеных скидок следует обратить внимание на магазины Topshop, H&M и New Look. Скидки в этих магазинах достигают 80-85%.

Франция

В Париже сезон скидок продлится с 10 января по 15 февраля, в Ницце — со 2 января.

Термины, которые вам нужно знать, чтобы лучше ориентироваться во время шопинга во Франции:

Les soldes d’hiver – зимние распродажи, Les soldes – скидки, Déstockage – ликвидация, Magasins d’usines – магазины, в которых продаются вещи по цене производителя, Degriffes – означает продажу дизайнерских вещей со споротыми ярлыками, которые не подлежат возврату.

Лучшие магазины в Париже: Yves Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Emanuel Ungaro, Chloe, Lacroix и другие.

Стоит помнить, что на Елисейских полях находится самый крупный в мире бутик, в котором продаются престижная одежда и аксессуары, сумки и чемоданы известной торговой марки Louis Vuitton, ультрамодные и привлекающие немало посетителей магазины торговой сети Zara. На Авеню Монтень (Avenue Montaigne) – дизайнерские дома моды Dior и Chanel.

Во Франции стоит покупать: лекарства, аксессуары, обувь, технику, кофе, чай, меха, подарки, одежду, антикварные вещи, мебель и даже… машины.

Что касается Ниццы, то вы можете посетить самый знаменитый универмаг Франции, даже не уезжая в Париж. Огромное здание Галереи Лафайет в центре Ниццы ничуть не уступает своему столичному собрату. На пяти этажах магазина расположились бутики наиболее известных и престижных брендов. Среди огромного ассортимента товаров – косметика, обувь, украшения, сумк, часы и другие аксессуары от 600 производителей.

Финляндия

С 27 декабря рождественские распродажи стартуют в Финляндии. Приятные цены, в том числе на косметику и горнолыжное снаряжение, будут действовать до конца января.

В целом финские товары нельзя назвать дешевыми, но зато качество товаров превосходное. Распродажи позволяют существенно сэкономить, приобретая высококлассные финские вещи. Пора распродаж продолжаются весь январь и, иногда, часть февраля. В это время средние скидки во всех супермаркетах достигают 50-60%, но, если постараться, то можно найти и 70%. Скидки, как правило, обозначаются надписями «Ale», «Alennus», «Sale». На ценниках может быть написано «Maksa 4, saat 5» , что значит «Заплати за 4, получишь 5» или «Ota kolme, maksa kaksi»: «Возьми три, оплати две».

Традиционные финские товары, на которые бывают хорошие скидки, -- посуда и стекло, текстиль и меховые изделия. Очень популярны во всем мире финские производители спортивного снаряжения и одежды Karhu, Järvinen, Luhta, Rapala. И, конечно, всемирно известные брэнды Finlandia и Nokia.

Однако на дешевизну новых моделей рассчитывать не стоит. А вот старые модели могут быть со значительной скидкой.

Чехия

В Чехии скидки предлагают только магазины в Праге. Сезон скидок и распродаж длится с начала января до конца февраля. Лучшие магазины находятся на Вацлавской и Староместской площадях, а также в торговых центрах Палладиум, Ходов, Котва и Флора.

В Чехии вы найдете хорошие цены на одежду европейских престижных марок, на парфюмерию, а также на богемское стекло, хрусталь и украшения, в том числе на знаменитые богемские гранаты.

Кроме того, Чехия — страна бальнеологических курортов, поэтому здесь покупают также лечебную косметику, соль из Карловых Варов и благовония.