На Россию надвигается «цунами» потребительских долгов 11 15.12.2017, 16:59

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Россияне продолжают набирать потребительские кредиты со скоростью, которой рынок давно не видел.

За январь-октябрь банки выдали населению 26 миллионов 870 тысяч новых кредитов на общую сумму 4,29 триллиона российских рублей, сообщает сайт finanz.ru со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Объемы потребительского кредитования стабильно растут весь год, а в октябре поставили новый рекорд: гражданам одобрили 2 миллиона 790 тысяч новых займов на 519 миллиардов российских рублей. Количество кредитов выросло на 4%, а их суммарный объем - почти в 1,5 раза (183,9 млрд российских рублей).

Количество ипотечных кредитов взлетело на 60%, а их сумма - на 70%. Новых кредитных карт было выдано на 29% больше, чем год назад, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 73% (59,39 млрд российских рублей).

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 24%, объемы выдачи увеличились на 30% (до 31,07 млрд российских рублей).

Единственной нишей на рынке, где число новых займов сократилось, стали кредиты наличными: их было выдано на 7% меньше. Но средняя сумма кредита при этом резко выросла - со 103 до 137 тысяч российских рублей). В результате в денежном выражении долговая нагрузка выросла и здесь - на 24%.

За последние 9 лет доля семей, которые имеют хотя бы один не погашенный банковский кредит, выросла более чем вдвое: в 2008-м году таких было 26%, а в 2017-м - уже 57%, показал проведенный в ноябре опрос ВЦИОМа.

Среди попавших в "кредитную кабалу" почти четверть - пенсионеры или люди, живущие на пособия: 24% сообщили, что оплачивают банковский долг за счет пенсий по старости, инвалидности или социальных выплат (например, для многодетных семей).

По данным Национального бюро кредитных историй, пожилые заемщики (65 лет и старше) в 2017 году стали группой, у которой быстрее всех растет средний размер полученного займа. В третьем квартале они брали в банках в среднем 67773 рубля - на 11,4% больше, чем год назад. По скорости, с котором рос средний долг пенсионеров, они в 1,5 раза обогнали тех, кому от 25 до 50, и почти в 10 раз - молодежь (до 25 лет).

Эта тенденция видна по всей стране: для беднейших категорий населения банковские кредиты становятся последним способом свести концы с концами, когда экономить уже дальше невозможно, говорит Елена Гришина, заведующая лабораторией российского Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Чем беднее регион - тем быстрее его жители погружаются в долговую яму: так, например, в республике Тыва, где ВВП на душу населения на 66% ниже, чем в среднем по России, и находится на уровне Папуа Новой Гвинеи или Гондураса, объемы выдачи кредитов в 1,5 раза превышают среднероссийский уровень.

"Судя по статистике, в ближайшие несколько лет Россию ожидает потребительская катастрофа", - заявил на заседании Экономического клуба ФБК директор программы экономическая политика Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан: люди набирают кредиты, расплатиться по которым им будет крайне трудно.

Реальные располагаемые доходы в стране продолжают падать четвертый год подряд: за январь-октябрь население обеднело еще на 1,3% - настолько сократилась сумма, которая остается на руках, если учесть все обязательные платежи и инфляцию. В прошлом году спад доходов составил 5,9%, за 2015-й - 3,2%, за 2014-й - 0,3%.

Денег у населения становится меньше, а расходы по выплате кредитов растут, объясняет Мовчан.

Ежегодно только на оплату процентов перед банками россияне отдают 2 триллиона российских рублей, или 35 млрд долларов, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Именно этим объясняется феномен российской статистики, когда реальные зарплаты в плюсе, а доходы - продолжают падать, говорит она.

По итогам первой половины года каждый пятый рубль был потрачен населением в долг: банковские кредиты достигли 21% расходов на конечное потребление домохозяйств, подсчитали в РАНХиГС.

При это у 4% россиян, взявших в банке кредит, сумма доходов уже меньше ежемесячного платежа по долгу. Примерно 10% вынуждены отдавать банку от 50% до 75% всего заработка. Каждому четвертому банковский кредит стоит от 25% до 50% всех поступлений.

В относительно благополучной зоне, когда банку нужно отдавать меньше 25% "получки", находятся лишь треть заемщиков.

Сейчас 7 миллионов человек не платят по кредиту 90 дней или больше, сообщил в октябре председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Средний долг таких заемщиков - около 300 тысяч рублей при ежемесячном доходе менее 20 тысяч. По словам Янина, уровень кредитной нагрузки "пугающий" в бюджетном секторе - среди воспитателей детских садов, учителей и медсестер.