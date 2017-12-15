Оксфордский словарь назвал слово 2017 года 2 15.12.2017, 17:07

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Впервые термин был задействовано в 1965 году главным редактором Vogue.

Оксфордский словарь объявил youthquake словом 2017 года. Данный термин означает культурные, а также политические и социальные изменения, которые связаны с влиянием молодого поколения, о чем отмечается на сайте издательства Oxford University Press. Об этом пишет korrespondent.net.

Выбор данного слова был аргументирован тем, что его начали употреблять в пять раз чаще, нежели в прошлом году. А впервые оно было задействовано в 1965 году главным редактором Vogue Дианой Вриланд.

Претендентами на победу также были Antifa (антифашистское движение), Broflake (консерватор, оскорбляющий современные взгляды на жизнь), Gorpcore (стиль, включающий в себя спецодежду для активного отдыха), Kompromat, Newsjacking (ситуативный маркетинг) и другие.