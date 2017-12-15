Скандально известный развлекательный комплекс в Куропатах откроется уже через месяц 14 15.12.2017, 17:20

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Фото: tut.by

На территории комплекса ведутся активные работы.

Комплекс отдыха возле урочища Куропаты, известный под названием «Бульбаш-холл», готовят к открытию. Как сообщил источник belsat.eu, «сдача объекта» состоится в январе 2018 года.

Снимая сюжет у места сталинских расстрелов в Куропатах, журналисты заметили, что на территории когда-то заброшенного комплекса ведутся активные работы: рабочие обкладывают кирпичом трубы печей на домиках для гостей, наводят порядок на участке. Охранник, который сразу же подошел к съемочной группе, рассказал: объект будет окончательно сдан уже в январе.

Так называемый «Бульбаш-холл» сегодня. Фото – Ирина Ареховская

Рабочие обкладывают кирпичом трубы печей так называемого «Бульбаш-холла». Фото – Ирина Ареховская

Чтобы узнать, действительно ли комплекс откроется в следующем месяце, журналисты попытались связаться с его владельцем.

Осенью 2012 года в паспорте объекта в качестве заказчика стройки фигурировала компания «БелРестИнвест», а интернет-страница будущего «Бульбаш-холла» появилась на сайте холдинга «Наша ресторанная группа» (ООО «Белновотекс груп»).

«Наша ресторанная группа» обладает рядом фешенебельных ресторанов в Минске – «Гранд Кушавель», The View, баром AnyTime. Однако о владельцах этого бизнеса почти ничего не известно. Единственное упоминание о директоре «Белновотекс груп» Олеге Воробьеве в открытых источниках – это его короткий комментарий специализированному сайту a1development.by насчет особенностей рестораторского дела.

Так называемый «Бульбаш-холл» сегодня. Фото – Ирина Ареховская

Журналисты позвонили в «Белновотекс груп», но получили там противоречивые ответы на свои вопросы. Сначала представитель компании подтвердил, что комплекс на 51-м километре МКАД около Куропат принадлежит «Белновотекс груп».

«Но название там другое. «Бульбаш-холл» – это СМИ придумали», – отметила женщина и попросила позвонить позже, когда придет менеджер по маркетингу.

Когда же журналисты позвонили в следующий раз, то уже другая представительница однозначно заявила, что «Белновотекс груп» не имеет никакого отношения к так называемому «Бульбаш-холлу». Она также отказалась соединить журналистов с руководством компании.

Интересно, что «БелРестИнвест» и «Белновотекс груп» зарегистрированы под одним и тем же юридическом адресом – Минск, переулок Козлова 5А (отличаются только кабинеты). Обе компании также фигурируют в одном из документов Министерства антимонопольного регулирования и торговли в качестве организаторов рекламной игры. Можно допустить, что эти компании тесно связаны между собой, однако точный формат их связей остается неясным.

Так называемый «Бульбаш-холл» сегодня. Фото – Ирина Ареховская

Журналисты позвонили и в «БелРестИнвест», чтобы уточнить, верна ли информация об открытии комплекса в январе. Набрав частный номер генерального директора компании Андрея Ермоленкова, журналисты спросили у него об обстоятельствах. Отметим, что Ермоленков –фигура непубличная, как и директор «Белновотекса».

«Да, я собственник этого объекта на 51-м километре. Но я сдаю его в аренду предприятию ООО «Анисбел». Я теперь вообще занимаюсь только тем, что свои объекты сдаю в аренду. А планируют ли они открыться в январе – не знаю, это уже не мое дело», – заявил Ермоленко.

Он добавил, что «представляет иностранного инвестора», который вложил деньги в «Бульбаш-холл», но страну происхождения инвестиций не назвал. По словам Ермоленкова, после скандала вокруг строительства комплекса, иностранные бизнесмены «больше свои деньги в это место вкладывать не хотят».

«Потратили впустую 5 лет… Гарантом в переговорах выступало государство, я представлял интересы иностранцев. Ну, когда они приехали и вложили деньги в бизнес, то не будут же они ковыряться в этой земле! Знаете, там ничего не было вообще до войны, обычное болото! Есть исторические документы», – разволновался гендиректор.

Так называемый «Бульбаш-холл» сегодня. Фото – Ирина Ареховская

Комментируя недавнюю защиту Куропат – лагерь активистов, которые в феврале противостояли строительству другого комплекса через дорогу – Ермоленко сказал:

«Кресты рядом с комплексом стоят? Так их же незаконно там поставили».

Руководитель ООО «Анисбел» заявила журналистам, что ничего не слышала о каком-то объекте на 51-м км МКАД, и они вообще ничего не арендуют. «Анисбел» обладает маленьким баром на станции метро «Восток» в Минске и магазином фруктов неподалеку – масштабы, несравнимые с «Бульбаш-холлом».

Напомним, скандал вокруг строительства «Бульбаш-холла» начался осенью 2012 года, когда общественные активисты узнали о том, что ресторанный комплекс появится прямо рядом с куропатскими крестами. Представители общественности утверждали, что застройщик нарушил законодательство – здания были возведены на территории охранной зоны Куропат. С этим согласилась Генеральная прокуратура Беларуси: в конце 2012 года в Миноблиспоком было направлено представление об «устранении нарушений законодательства об охране историко-культурного наследия» – речь шла о сносе зданий. Но здания так и не снесли – стройку просто законсервировали.

А в 2013-2014 гг. комиссия Министерства культуры приняла ряд решений о сокращении границ охранной зоны Куропат – фактически границы были скорректированы как раз под «Бульбаш-холл» (застройка была выведена из защитной зоны). В СМИ несколько раз появлялась информация, что «Бульбаш-холл» (пусть и под другим названием) скоро начнет свою работу, но ни в 2015-м, ни в 2016-м этого не произошло.