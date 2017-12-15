Тадеуш Кондусевич: Рождество должно оставить след в душе, поэтому важно прийти в храм 15.12.2017, 17:57

Тадеуш Кондусевич

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ рассказал о традициях празднования Рождества.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал на пресс-конференции о традициях празднования Рождества. Об этом сообщает БелТА.

В дни поста католики стараются не посещать увеселительные мероприятия, не употреблять алкоголь, табак. Строгий пост соблюдают по пятницам и 24 декабря.

В сочельник весь день рекомендуется поститься. После появления на небе первой звезды можно садиться за стол. Обычно за столом собирается вся семья. Собравшиеся читают Евангелие, преломляют облатку, которая является символом единства.

На столе только постные блюда, алкогольных напитков нет. После угощения все идут на ночную службу в храм. Тадеуш Кондрусевич отметил, что сейчас праздник Рождества Христова часто может превращаться в застолье, а в беготне за подарками люди забывают о церкви и молитве.

Праздник должен оставить след в душе, должна остаться благодать, поэтому важно прийти в храм. Архиепископ подчеркнул, что разница в календаре и в обрядах, когда католические христиане празднуют Рождество 25 декабря, а православные 7 января, - это не разница веры. "Мы служим одному Господу, проповедуем ту же истину боговоплощения", - сказал он.