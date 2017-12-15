Светлана Калинкина: Мне даже не показали копию решения о блокировке сайта 1 15.12.2017, 18:10

1,089

Соучередительница «Белорусского партизана» собирается писать заявление о приостановлении блокировки.

Министерство информации, которое приняло решение о блокировке портала "Белорусский партизан", может объяснить причины своего решения только собственнику или тому, кому сайт достался в наследство. Поэтому чиновники не дали соучредительнице портала Светлане Калинкиной документ, в котором прописаны конкретные нарушения, сообщает Еврорадио:

- В любом случае, "Партизан" будет существовать, потому что в современном мире что-то заблокировать невозможно. Мы хотим знать, за что конкретно нас наказывают. Эксперты говорят, что белорусским властям предстоит бороться с российской пропагандой, а под блокировку попадает "Белорусский партизан", который с ней борется. А Regnum по сей день не заблокирован, хотя дело его авторов — в суде.

Чиновники министерства информации сначала отправили Светлану Калинкину к министру, потом ее приняли начальник управления электронных СМИ Владимир Рабоволов и начальник управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Виктория Мелешко.

Они долго решали, каким образом могут показать копию решения о блокировке Светлане Калинкиной. Потом решили, что нужно ещё консультироваться с юристами, чтобы узнать, кому в наследство перешёл сайт "Белорусский партизан". В свою очередь, Калинкина собирается писать заявление о приостановлении блокировки.