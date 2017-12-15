Франтишек Вячорка: Диктаторы продолжают мстить Павлу Шеремету 15.12.2017, 18:49

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После блокировки независимых СМИ Запад властям уже не поверит, и никакие отбеливатели не помогут режиму.

Лауреат стипендии Вацлава Гавела и редактор новых медиа на «Радыё Свабода» Франтишек Вячорка прокомментировал блокировку независимого сайта «Белорусский партизан».

«Павла Шеремета не любили диктаторы. За день до убийства в Киеве он мне писал, что хочет получить «синюю галочку» в твиттере, так как его постоянно атакуют и пытаются заблокировать путинские тролли. И вот через год, когда Шеремета уже нет, а дело его живет, они, диктаторы, продолжают ему мстить.

Блокирование «Партизана» - не только признание проекта Шеремета в борьбе за свободу слова, но и свидетельство, что гнилая антидемократическая природа этого режима остается неизменной. Пока они будут уничтожать независимые СМИ, все их безвизы для иностранцев и «мягкие белорусизации» - не имеют смысла. После этого Запад им уже не поверит, и никакие отбеливатели не помогут», - написал Франтишек Вячорка на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, 15 декабря независимый белорусский сайт «Белорусский партизан» перестал открываться. Выяснилось, что его заблокировали по решению Министерства информации «за публикацию запрещенной информации».