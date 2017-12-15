Как отличается «минималка» в Беларуси от соседних стран 15.12.2017, 20:11

1,127

«Минималка» белорусов почти в пять раз меньше, чем в Польше.

Со следующего года во всех странах - соседках Беларуси повышается минимальная зарплата. Tut.by решил выяснить, как минимальная «получка» белорусов будет выглядеть на фоне других стран.

Последний раз минимальную зарплату в Беларуси повышали в начале этого года. С 1 января 2017 этот показатель вырос на 25,58 рубля — сегодня «минималка» составляет 265 рублей.

В России с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей (328 белорусских рублей). Это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

В Беларуси же минимальная зарплата выше, чем бюджет прожиточного минимума. По последним данным Минтруда, БПМ для трудоспособного населения составляет 217,74 рубля.

С 1 января 2018 года минимальную зарплату в Украине повысят до 3723 гривен (275 белорусских рублей). Сейчас она составляет 3200 гривен (237 рублей). В январе 2017 года минимальную зарплату в Украине подняли сразу в два раза — с 1600 (118 белорусских рублей) до 3200 гривен (236 рублей).

В Латвии с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы вырастет с 380 евро до 430 евро (1030 рублей). Об этом сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Она подчеркнула, что «минималку» решено поднять разом и удерживать на этом уровне следующие три года. До этого Минфин рассматривал вариант постепенного увеличения минимальной заработной платы.

В Литве с 1 января «минималка» увеличится на 20 евро – до 400 евро (959 рублей).

Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2018 года составит 2100 злотых (1192 рубля). Это на 100 злотых больше по сравнению с 2017 годом.