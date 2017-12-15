Белорус выиграл 50 тысяч рублей в шоу на Первом канале 15.12.2017, 20:25

Глотатель огня из Барановичей за минуту смог затушить ртом 24 фитиля.

23-летний факир Андрей Черняк принял участие в съемках программы «Я могу!» на российском Первом канале с Леонидом Якубовичем. Участники этого телешоу демонстрируют свои уникальные способности. Эфир с жителем Барановичей вышел в конце ноября, пишет газета «Вечерний Брест».

Потушив ртом 24 фитиля в течение одной минуты и одной секунды, он установил рекорд России и выиграл 50 тысяч российских рублей – около 900 долларов.

– Когда фитиль опускается в рот, перекрывается доступ к кислороду. И поэтому фитиль тушится. Хотя в записи телепередачи видно, что порой мне приходилось дважды опускать фитиль в рот, чтобы его затушить. Это не был какой-то спецэффект. Просто не до конца перекрывал доступ кислорода, и фитиль снова разгорался. Там все намного все серьезней, опасно и можно обжечься. И ожоги получаю часто, но не сильные, потому что знаю технику выполнения трюка. А к небольшим ожогам уже даже привык, - рассказал Андрей Черняк в интервью газете.