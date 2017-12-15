Хозяину Кремля никакие припарки уже не помогут Сергей Богданов, ej.ru

15.12.2017, 20:37

Не досидит Владимир Владимирович свой пятый срок.

Фраза Вячеслава Володина о том, что Россия будет существовать, только пока продолжается жизненный цикл, отпущенный нынешнему президенту РФ, все покоя мне не дает. Как на духу могу признаться: досадно на самого себя, и чувствую себя глупо. Когда ведь это уже было сказано! В эфемерной погоне за милостью того, на ком сегодня сошелся клин всей российской государственности. К тому же давно погрязло в болоте из похожих изречений околовластных функционеров всех мастей. Однако для большинства современных россиян подобные изречения, всё едино, звучат как аксиома. А кто-то еще и шутит про «фараона Путина» — вот же, председатель Государственной думы взял да устроил нам экскурс в эзотерическую составляющую Среднего царства. Все как слепок: заболеет Владимир Владимирович — «заболеет» и страна; упадут урожаи, наступит вечная зима, мор, падение нравов. «Брат на брата», темные времена, прибытие кометы — а что будет, если Путин когда-нибудь умрет, лучше и не думать!

Но если оставить эти горькие шутки, то мне, после подобного высказывания, лично за себя обидно стало. При чем тут мое будущее — и существование на этом свете «некоего» государственного чиновника, пусть и высшего ранга? Крымский глава Аксенов, устрашенный, видно, кадровыми перестановками, и то поступил проще. Увязал советское прошлое с необходимостью изменить конституционный строй и ввести в стране монархическое правление. Когда понял, что не простопостарался, а перестарался — решил исправиться и пояснил, что «всего лишь» хочет видеть Путина пожизненным президентом.

До президентских выборов осталось несколько месяцев, и чувствуется уже: сейчас на головы россиян свалится новая порция «богом данного» стране Путина. Вот и патриарх наш уже заерзал — предстоятель увидел первые всполохи грядущего светопреставления; и все от падения нравов. А незадолго до этого он же вполне ясно и четко обрисовал, какие темные силы на души россиян покушаются. Те, что культ личности воспевают («личности» да «не той» — с восхвалением «какой надо» патриарх и сам прекрасно справляется), ее, личности, индивидуальную свободу и самодостаточность. Одним словом, если отсечь всю демагогию, останется кристально четкое: «свобода — это плохо». Близок тот момент, когда официальная церковь наконец договорится до «официального» признания святости и непогрешимости первого лица. Хотя — в определенном смысле уже договорилась.

Картина, в общем, выходит пугающая, тем более что пока неясно, какие еще формы восхваления возникнут в течение следующих шести лет, которые положил себе бессменный президент РФ. Ведь в этот раз «отступать некуда». Это «последний срок» президентских полномочий, которые ни при каких обстоятельствах последними стать не должны. Нового местоблюстителя временно больше не назначишь — не откатывать же теперь шестилетний срок обратно, на четырехлетний! Да и спустя шесть гипотетических лет, на восьмом десятке, со временем шутить уже как-то не пристало.

Шесть лет назад, накануне предстоящих президентских выборов-2012 — «выборы полные интриги, выборы полные надежд», — лично у меня настроение было подавленное. К протестам я относился положительно, но отдавал себе полный отчет: ничего хорошего со стороны Кремля не последует. Последуют шесть «веселых» лет, когда напуганная протестным движением 2011-2012 годов плутократия ухватится за законодательный инструмент и начнет чудовищную закрутку гаек. Многим тогда казалось, что и так уже закрутили «дальше некуда», а положение Путина шатко и добром для него самого его второе пришествие не кончится. Было огромное количество надежд на то, что «народ очнется»; иные прямо высказывались: Владимир Владимирович на таком фоне и до конца 2013 года не досидит. Либо — это точно его последний срок. Я же в «светлое будущее» совсем не верил.

Зачем, собственно, я об этом вспомнил? А все к тем же словам Володина — сегодня они приобретают хтонический характер. Окинуть оценивающим взглядом нынешний электорат и всерьез предположить, что потенциальный «избиратель Путина» пойдет за него голосовать, преисполненный надеждами на «светлое будущее»? Это уже состояние полной моральной деградации, самообман, попытка не замечать происходящее вокруг. Хуже будет непременно.

Зачем я написал эту статью? Странно человек все-таки устроен: во мне поселилось чувство, ровно противоположное тому, что было шесть лет назад. Нет, не досидит Владимир Владимирович свой пятый срок. Готов поспорить на что угодно. Трудно сейчас сказать, что именно произойдет в извилистой биографии бывшего подполковника КГБ, только «удача» закончилась и никакие медийные припарки не помогут. И с людьми после его исчезновения ничего не случится. В пирамиду за собой всех не утащишь. Главное, Владимир Владимирович, большой беды напоследок не устройте — каньте в историю «спокойно».

Сергей Богданов, ej.ru