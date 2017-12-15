Как белорус разбогател на биткоинах 4 15.12.2017, 21:13

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Белорус включился в майнинговую лихорадку в 2011-м и к настоящему моменту находится «в хорошем плюсе».

Вчера мы рассказывали истории четверых белорусов, которые майнили биткоины, но расстались с ними задолго до того, как курс криптовалюты стал каждый день обновлять исторический максимум. Сегодня — история Игоря, который включился в майнинговую лихорадку в 2011-м и к настоящему моменту находится "в хорошем плюсе".

Нет, Игорь не стал доллоровым миллионером, но заработал достаточно, чтобы попросить euroradio.fm не называть его настоящее имяю

Через пару месяцев они уже стоили в 10 раз дороже

Про биткоин я узнал из поста крутого аналитика в ЖЖ, где он всячески критиковал его, как цифровую пародию на золото. Я знаю его лично, он прекрасный аналитик, но есть места, где надо всегда ставить против его прогноза, так как у него есть личная неприязнь — золото.

Следуя этой простой логике, которая никогда не подводила, я купил первые биткоины. Понятное дело, не особо веря в их перспективу, но заметка аналитика этого просто требовала! Обошлись они мне в 2,84 доллара за штуку, первая покупка была на символические $6. Потом было ещё много покупок и продаж.

Фото: Wpapers.ru

Через пару месяцев биткоин уже стоил в десять раз дороже, но к осени курс снова упал до 2 доллара. Аналитик ликовал — пузырь лопнул!

Чтобы купить лучшую видеокарту, пришлось поехать в Борисов

Новый этап биткоина начался через два года — в 2013-ом, когда курс начал резко расти. Тогда, по совету другого аналитика, я продал часть биткоинов по 89 долларов (мол, это топ пирамиды, сейчас всё рухнет). Люблю напоминать ему об этом! А весной биткоин в пике был уже дороже 200 долларов. Тогда и началась майнинговая лихорадка, в которой я успешно поучаствовал.

Чтобы купить лучшую на то время видеокарту, пришлось поехать в Борисов. Так я стал обладателем ATI Radeon HD 5870. Затем купил две другие карты и сделал мини-ферму, хотя это, конечно, слишком громко сказано. Осталось фото для истории:

Часть оборудования отвёз на малую родину в пустующую комнату, так как это шум и жара. По телефону давал указания, какие контакты замкунть, чтобы перезагрузить систему, если зависала! Курс продолжал падать, сложность — расти, видеокарты становились убыточными. В тоже время начала появляться информация о разработке "асиков" — специализированных устройств для майнинга, имеющих гораздо большую производительность при меньшем энергопотреблении. Я сделал предзаказ такого устройства. Интернет был весьма скептичен к такого рода авантюре, большинство считали это скамом, что таких устройств просто не существует. Я, как инженер, был более оптимистичен. И таки получил этот "асик", но на полгода позже.

Биткоиновая ферма

Фото: Facebook

К тому времени сложность майнинга снова выросла. В общем, правильно говорят, что во время золотой лихорадки продавай лопаты. Я посчитал, что выгоднее продать оборудование и заработать на разнице, чем майнить. Что я и сделал. Ещё некоторое время майнил лайткоин, но к осени 2013-го всё это стало нерентабельно, и я распродал остатки фермы. Подсчёты показали, что к тому моменту на продаже оборудования я заработал больше, чем на майнинге и росте курса биткоина.

И да, конечно, часть биткоинов осталась на "взломанном" майниговом пуле 50BTC, упомянутом в предыдущей статье, и ещё одном пуле для майнинга лайткоинов. Лихорадка — она такая, нужно уметь просчитывать риски.

Наблюдать сейчас за отраслью невозможно без слёз

Майнингом я больше не занимался, остатки биткоинов мирно лежали на печально известной бирже BTC-e. Летом 2017-го правительство США арестовало счета этой биржи, в очередной раз обокрав меня (до этого американские власти конфисковали средства всех пользователей одной платёжной системы, где у меня хранилась небольшая сумма). Но в этот раз повезло: большая часть средств всё же была возвращена пользователям, так как арестованы были только банковские счета, а криптовалюта осталась у владельцев биржи. Кстати, второй аналитик рассказывал страшные истории о том, что мы такое уже проходили — это скам, ничего не вернут. Тоже теперь люблю напоминать ему, что нечего со стандартами казино-на-курсах-валют лезть с прогнозами на рынок криптовалют.

Фото: CoinDesk

Наблюдать сейчас за отраслью невозможно без слёз. Миллионы не обладающих базовыми инженерными и финансовыми знаниями пытаются что-то комментировать. Рассказывают бредовые истории про перспективы внедрения блокчейна в кофеварки. Все эти скам-проекты на базе ICO и смарт-контрактов...

Сейчас я просто наблюдаю за новостным хайпом, храню нераспроданные остатки (около 1 BTC) и пока не планирую менять их на фиат. Вообще, первоначально ставил себе цель $10 тысяч за штуку, но, когда она была достигнута, мне стало лень разбираться, как легально конвертировать биткоин в доллары. Потому что одно дело — 50 долларов вывести, и другое — годовую зарплату. Налоговая не дремлет! Сгорят так сгорят (своё давно отбил), подрастут — тоже хорошо.