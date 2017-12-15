У войск США в Европе появится новый командующий 15.12.2017, 21:19

Кристофер Каволи

Генерал-майор Кристофер Каволи заменит Бена Ходжеса, который уходит на пенсию.

Новым командующим войсками США в Европе станет генерал-майор Кристофер Каволи. Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на слова неназванного представителя американского оборонного ведомства, передает 112.ua.

По данным СМИ, Каволи заменит своего предшественника генерал-лейтенанта Бена Ходжеса на этой неделе. Сам Ходжес, командовавший американским военным контингентом в Европе с ноября 2014 года, уходит на пенсию.

О том, что Каволи станет его преемником, Ходжес заявил в комментарии американским СМИ еще 10 декабря.

Каволи на сегодняшний день является командиром 25-й пехотной дивизии армии США. Ранее командовал 1-м батальоном, 32-м пехотным полком, 3-й стрелковой бригадой, 1-й бронетанковой дивизией американских вооруженных сил. Каволи также проходил службу в составе американского военного контингента в Афганистане.