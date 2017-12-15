Видеофакт: В Гродно прошло карнавальное шествие Дедов Морозов
- 15.12.2017, 21:28
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Шествие Дедов Морозов и Снегурочек собрало более сотни участников.
15 декабря в Гродно прошло карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Оно собрало сотни участников. Один из Дедов Морозов даже проехал на собачьей упряжке, которая была впереди колонны.
Правда, из-за того, что снега в городе нет, она была на колесах.
Как информирует БелТА, эти санки изготовили специально, они существуют в единственном экземпляре.