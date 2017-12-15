Топ-9 самых громких скандалов года в строительстве 15.12.2017, 21:39

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Недвижимость — нескучная тема для белорусов.

Каждый месяц новый скандал: с уплотнением, сносом, «отжимом» земли и вырубкой леса, обманом дольщиков. Tut.by собрал топ — земельных и строительных — скандалов, прогремевших в этом году.

1. Арабские заборы в Логойщине

ФОто: TUT.BY

В этом году стало известно, что Катар оградил трехметровым забором с колючей проволокой «подаренные» секретными документами 25 квадратных километров лесов в Логойском районе. Местные жители жалуются, что потеряли доступ к реке, крыницам, грибным местам. Потеряли дороги, связывающие маленькие деревни. И боятся подходить к забору, за которым иногда слышат выстрелы.

Любопытно, что есть в Логойском районе 32 квадратных километра земли, которые подарили ОАЭ под охотхозяйство. Но там не такой устрашающий забор и ограда не так мешает коренному населению.

ФОто: TUT.BY

Общественность даже создала петицию за возвращение белорусской земли белорусам, но реакции не последовало.

2. Бизнес-центр у Куропат

ФОто: TUT.BY

В феврале у урочища Куропаты, с другой стороны от кольцевой автодороги, появился забор. Местные выяснили: тут строится бизнес-центр. На картах эта территория значилась как охранная зона урочища — и народ вышел с протестом. Ночевали в палатках, приковывали себя к строительной технике.

Расследование показало, что заказчик получал землю как обычный пустырь — город вывел эту территорию из охранной зоны, предварительно установив: под землей захоронений нет. И во время акций протеста советовал застройщику не волноваться, мол, все законно. Тем не менее заказчик стройку свернул и убрал строительный забор. «Нас поставили в противостояние с людьми, которые хотят защитить память репрессированных. Я также хочу защитить их память. И желания людей и их действия нам понятны», — объяснил свое решение акционер компании-заказчика «Белреконструкция» Игорь Онищенко.

3. Женщина, которая протестовала на кране

В Минске 31 января Галина Игнатович забралась на кран и требовала справедливой компенсации за снос своего дома в Лебяжьем. В противном случае она грозила сброситься вниз.

ФОто: TUT.BY

Жилье должен был снести застройщик «Тапас» под строительство своего комплекса «Олимпик Парк». Но компенсация, которую он предложил, семью Игнатовичей не устроила. В доме на 116 квадратных метрах проживали Галина, два ее сына с женами и детьми, бывший супруг с новой женой — всего 11 человек. Семья настаивала на компенсации в виде двух квартир для сыновей и денежной компенсации для Галины и ее бывшего супруга. Но по суду им выделили три квартиры.

Случай получил широкую огласку, ему уделил внимание даже президент, поручив разобраться в ситуации. Была проведена прокурорская проверка, которая нарушений в деле не выявила. В итоге семью выселили, дом снесли.

Нам удалось связаться с сыном «женщины с крана» Константином. Он рассказал, что «ключи от выделенных по суду квартир взяли — все равно за них нужно платить. Мама на даче пока живет, брат переехал в квартиру на Выготского, я с семьей у тещи живу».

Но в этой истории точка еще не поставлена — Игнатовичи через суды пытаются получить справедливую компенсацию за земельный участок, который когда-то им выделило государство для ведения подсобного хозяйства.

4. Скандалы со сносом

ФОто: TUT.BY

В этом году «взорвались» две бомбы сноса — на улице Вильямса и у Лошицкого парка.

Усадебные дома на Вильямса Мингорисполком решил сносить за свой счет, чтобы сербская компания могла строить тут комплекс «Минск-Мир»: многоэтажное жилье (уже строится за деньги дольщиков), бизнес-центры, элитные коттеджи и т.д. Жители Вильямса просили сохранить их дома, вписав в планы. Но проиграли суды. Им не удалось даже увидеть документ, который объясняет, зачем Мингорисполком взял на себя затраты по сносу и переселению: договор с Dana Holdings оказался с грифом ДСП.

У жителей домов у Лошицкого парка проблема несколько иная. Там дома сносят, чтобы застроить территорию «социальными» панельками. Люди протестовали как могли. Повесили на дома растяжки «Мой дом сносят незаконно», обратились в суд. Пока отбиться от сноса не получается.

5. Битва за лес в Боровлянах

ФОто: TUT.BY

Жители коттеджей у леса (почти все — бывшие минчане, переехавшие в пригород ради природы) узнали, что вместо леса у них будет четырехполосная дорога и школа с садиком. Против вырубки выступили серьезно. Чиновники «подвинулись» дважды. Первый раз сообщили, что дорогу сделают двухполосной. Второй раз сошлись на том, что объекты образования построят, но таким образом, чтобы максимально сохранить лес. Дорогу пообещали пока не строить.

6. «Тамбаз» остановил строительство: 640 семей ждут

На карте Минска, похоже, появился новый долгострой — строительство двух домов на улице Богдановича в жилом комплексе «Аркадия» остановлено. Без квартир и вложенных денег рискуют остаться 640 семей, которые купили у известного минского застройщика ООО «Тамбаз» жилищные облигации на строительство квартир.

Работы на стройплощадке не ведутся с мая 2017 года, сроки погашения облигаций истекают. Люди даже записали видеообращение, в котором просят президента вмешаться в ситуацию.

ФОто: TUT.BY

Неизвестно, видел ли этот ролик глава государства, но в Мингорисполкоме приняли решение о продлении срока возведения домов до конца 2018 года. Представители застройщика заверили, что строительство возобновится уже в декабре 2017 года.

Если это обещание не будет выполнено, может быть инициирована смена заказчика. Правда, при таком развитии событий гражданам придется доплатить. Такая перспектива не радует держателей жилищных облигаций — они заплатили «Тамбазу» 100% стоимости квартир. Получается, что им выгоднее, чтобы объект завершал все же «Тамбаз». Но на сегодняшний день движения на объектах не наблюдается.

Застройщик опубликовал на своем сайте письмо, в котором изложил разъяснения для владельцев жилищных облигаций. В документе также говорится о том, что поможет ускорить строительство: покупка гражданами машино-места в подземном паркинге.

7. Растяжки «Нас ограбили» у «Импульса»

Хозяевами зданий, где находится торговый центр «Импульс», а также примыкающих к нему объектов на пл. Якуба Коласа в Минске стали компании «Тапас» и «Магнат Трейд».

ФОто: TUT.BY

Торговый центр «Импульс-2», который строился на средства индивидуальных предпринимателей, но так и не был введен в эксплуатацию, перешел компании «Магнат Трейд» с рассрочкой оплаты до 3 лет. Дольщики «Импульса-2» вышли на улицу с плакатом «Нас ограбили!». «Здание оценено в 10−15 раз дешевле, чем мы в него вкладывали», — говорили люди. Ипэшникам предусмотрена бюджетная компенсация вложенных средств, впрочем, даже получение десятой доли вложенного остается под сомнением. Выходили с протестом и во второй раз. Но их никто не услышал.

8. Коттеджи в Сенице отобрали у покупателей

Скандал 2016 года перетек в 2017-й. Люди купили на открытом государственном аукционе недостроенные коттеджи в Сенице, заплатили рыночную цену. Но дома у людей забрали: суд посчитал, что продавец (компания, фактически принадлежащая облисполкому) продал недострои незаконно, не испросив отдельного разрешения у Миноблисполкома. Такую позицию поддержал даже Верховный суд.

ФОто: TUT.BY

Логично, что если продали коттеджи незаконно, должны быть виновные. Установить их попросили милицию. Милиция ответила: коттеджи в Сенице продали с аукциона законно. А отобрали у покупателей по суду тогда как?

Кстати, покупатели еще и оплатили судебные издержки Миноблисполкома, забиравшего коттеджи. Эта ситуация подорвала доверие граждан к госаукционам. Выяснилось, что устроитель аукциона не гарантирует чистоту сделки. И сам гражданин не сможет все проверить. В теории любая покупка превращается в покупку «кота в мешке».

9. Два успеха общественности

Проект уплотнения территории Зеленого Луга вызвал серьезную реакцию: против него местные жители собрали почти 6 тысяч подписей. Больше всего жителей взбудоражили планы, по которым линии электропередачи закопают и на зеленой полосе построят многоэтажки.

ФОто: TUT.BY

Проект планирования территории Мингорисполком решил пересмотреть и еще раз обсудить с общественностью. И предварительно успокоил: «строительство жилья на месте линии электропередачи в ближайшие 10 лет не планируется».

Удалось общественности в этом году отбить от сноса Осмоловку. Напомним, атмосферный квартал хотели снести, застроить элитным жильем, по центру Осмоловки разместить пассаж «Сторожевский» — крытую торговую улицу с подземными парковками.

ФОто: TUT.BY

Главный архитектор Минска Павел Лучинович предупредил, что в том виде, в котором Осмоловка находится сейчас, законсервировать ее не могут. Будет проводиться международный архитектурный конкурс, чтобы решить, как Осмоловка будет развиваться дальше. Это может занять несколько лет.

В наш топ вошли самые резонансные скандалы. Но были и локальные — протестовала против сноса «Розочка», дольщики 37-го дома по Кольцова боролись за ключи от квартир, люди ночевали под дверями УКСов в надежде построиться подешевле. К набирающему обороты скандалу можно отнести протест жителей против вырубки леса и строительства завода «Амкодор» в Колодищах.