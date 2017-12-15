Беларусь всухую обыграла Казахстан

Беларусь всухую обыграла Казахстан4
- 15.12.2017, 22:13
В товарищеском матче белорусские хоккеисты забросили казахстанцам три безответные шайбы.
В Молодечно в товарищеском поединке сборная Беларуси по хоккею нанесла поражение команде Казахстана со счетом 3:0, передает «Прессбол».
БЕЛАРУСЬ — КАЗАХСТАН — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
БЕЛАРУСЬ: Трус (Карнаухов); Лисовец (К) — Хенкель, Павлович — Демков — Гаврус; Знахаренко — Воробей, Парфеевец — Туркин (А) — Карабань; Дюков — Заламай, Ефименко — Боярчук (А) — Амброжейчик; Иванов — Бокун, Буйницкий — Белевич — Васильчук.
ШАЙБЫ: 1:0 — Воробей (Туркин, Павлович, 24.46 – бол. 5х3). 2:0 — Гаврус (Павлович, 35.18). 3:0 — Боярчук (Буйницкий, 57.59).