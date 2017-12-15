Выборы в Каталонии: опросы свидетельствуют о расколе общества 15.12.2017, 22:03

Рейтинг политических партий Каталонии перед выборами в парламент.

Каталонские партии, выступающие за независимость от Испании, выиграют выборы в региональный парламент, но, скорее всего, не будут иметь абсолютного большинства.

Об этом свидетельствуют результаты пяти опросов, опубликованных в пятницу, сообщает eurointegration.com со ссылкой на El Periodico.

Согласно результатам, три сепаратистские партии вместе могут получить 63-69 мест в 135-местном парламенте, из 68 мест, необходимых для абсолютного большинства. На выборах 2015 года они получили 72 места.

Результаты трех опросов прогнозируют победу партии отстраненного главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона - ERC может получить от 29 до 35 мест.

В то же время, два других опроса отдают победу партии "Ciudadanos", выступающей за единство с Испанией. Она может получить от 27 до 36 мест.

Напомним, суд в Бельгии объявил об официальном закрытии дела экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывший министров.

Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах, которые состоятся в регионе 21 декабря.