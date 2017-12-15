SpaceX успешно запустил Falcon 9 со спутником Dragon

SpaceX успешно запустил Falcon 9 со спутником Dragon2
- 15.12.2017, 22:16
Впервые компания запустила ранее бывший в эксплуатации Falcon 9 с также использованным спутником Dragon.
Американская компания SpaceX и американское космическое агентство NASA успешно запустили ракетоноситель Falcon 9 со спутником Dragon, который доставит более двух тонн груза на Международную космическую станцию.
Старт состоялся в 7:35 утра по местному времени с космодрома во Флориде, передает liga.net.
В описании к видео старта, опубликованному на канале SpaceX на сайте YouTube, сказано, что впервые компания запустила ранее бывший в эксплуатации Falcon 9 с также использованным спутником Dragon.
Примерно через месяц Dragon вернется с результатами предыдущих экспериментов.
7 сентября частная аэрокосмическая компания SpaceX в рамках миссии OTV-5 при помощи ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту секретный экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.