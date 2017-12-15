«Блокировка независимых СМИ - то, что нужно, чтобы убедить всех в серьезности намерений стать IT-страной» 2 15.12.2017, 23:12

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Петр Кузнецов прокомментировал блокировку «Белорусского партизана».

Редактор сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов прокомментировал блокировку независимого сайта «Белорусский партизан».

«Блокировка независимых новостных интернет-ресурсов – это как раз то, что нужно, чтобы убедить всех в серьезности намерений стать IT-страной. Конкретно прямо то, что доктор прописал», - написал Петр Кузнецов на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, 15 декабря независимый белорусский сайт «Белорусский партизан» перестал открываться. Выяснилось, что его заблокировали по решению Министерства информации «за публикацию запрещенной информации».