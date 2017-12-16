Парламент Перу запустил процесс импичмента президента страны 16.12.2017, 8:05

Решение было принято в связи с «постоянной моральной недееспособностью» президента.

Конгресс Перу начал процесс отстранения от должности президента страны Педро Пабло Кучински. Об этом сообщает El Comercio.

В сообщении сказано, что такое решение было принято в связи с "постоянной моральной недееспособностью" президента из-за его предполагаемых связей с бразильской компанией Odebrecht.

Стоит отметить, что представители властей целого ряда стран Латинской Америки оказались вовлеченными в коррупционный скандал с участием бразильской строительной компании Odebrecht, получая от нее миллионные взятки.

Отмечается, что за запуск процесса импичмента проголосовали 93 депутатов из 111 присутствующих в то время, когда для запуска процесса хватило бы и 52 голосов. Против выступили только 17 депутатов. Обсуждение его отставки продолжалось более пяти часов.

По прогнозам, решающее голосование состоится 21 декабря. Для отставки президента, за импичмент должны проголосовать 87 из 130 депутатов и тогда его обязанности временно будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо.