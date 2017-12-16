Пола Манафорта освободили из-под домашнего ареста 16.12.2017, 8:22

Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

Суд согласился изменить условия содержания бывшего руководителя избирательного штаба Трампа.

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в отмывании денег и работе на иностранное правительство без уведомления властей США, будет освобожден из-под домашнего ареста, пишет «Голос Америки».

В пятницу федеральный судья Эми Берман Джексон заявила, что готова удовлетворить ходатайство защиты, смягчив условия содержания подозреваемого. По решению суда, после предъявления обвинений Пол Манафорт был переведен под домашний арест под залог в 10 миллионов долларов. Еще 5 миллионов были внесены в качестве бондов.

При этом судья Джексон уточнила, что экс-руководителю избирательного штаба президента США будет запрещено покидать дом после 9 вечера. Он также должен постоянно носить специальный браслет с GPS-передатчиком.

Обвинения, предъявленные Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу, стали первыми в расследовании о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года.

На прошлой неделе следователи из группы спецпрокурора Роберта Мюллера обратились в суд с ходатайством, попросив не рассматривать просьбу защиты Манафорта об изменении условий содержания. Причиной стала статья для одного из украинских изданий, написанная экс-главой избирательного штаба вместе с гражданином Украины, которого подозревают в США в связях с российскими спецслужбами.

Тем не менее в пятницу судья Джексон решила удовлетворить ходатайство защиты Пола Манафорта, заявив, что обвиняемый внес «достаточный финансовый залог», и обязался являться на все судебные заседания.