Хакеры КНДР могли быть причастны к атакам на криптовалютные биржи 1 16.12.2017, 8:39

Были похищены личные данные около 30 тыс. пользователей крупнейшей в мире биржи криптовалют Bithumb.

Хакеры КНДР могли быть причастны к атакам на криптовалютные биржи. Об этом 16 декабря Yonhap сообщило со ссылкой на источники в Национальном агентстве разведки Южной Кореи.

По их сведениям, в июне 2017 года киберпреступники из Северной Кореи похитили личные данные около 30 тыс. пользователей крупнейшей в мире биржи криптовалют Bithumb, расположенной в Сеуле. Второй инцидент произошел в сентябре 2017 года, когда хакеры похитили криптовалюту с биржи Coinis.

Отмечается, что злоумышленники использовали те же коды для взлома, что и хакерская группировка Lazarus, которая в 2014 году атаковала кинокомпанию Sony Pictures Entertainment, а в 2016-м похитила из центрального банка Бангладеш $81 млн.

До этого британский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявлял, что криптовалюты могут использоваться некоторыми странами для обхода международных санкций.