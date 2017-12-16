В МИД Украины возмущены условиями содержалания Павла Гриба 16.12.2017, 9:19

Павел Гриб

Российская сторона игнорирует права задержанного в Беларуси украинского активиста.

Октябрьский районный суд Краснодара продлил до марта срок содержания под стражей гражданина Украины Павла Гриба, который незаконно находится в России под стражей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Октябрьского районного суда г.Краснодар от 15.12.2017 года продлить до 04.03.2018 года срок содержания под стражей незаконно задержанного в Беларуси и перемещенного в Российскую Федерацию гражданина Украины Павла Гриба», - говорится в сообщении украинских дипломатов.

В МИД Украины добавили, что безосновательное содержание Гриба под стражей, игнорирование российской стороной его прав, в частности на получение необходимой ему медицинской помощи, встречи с родителями и общение на родном языке во время встречи с консулом «является убедительным свидетельством систематических нарушений российской стороной прав граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях и отсутствия правосудия в Российской Федерации».