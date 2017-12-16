Apple начала продажи своего самого дорогого устройства 16.12.2017, 9:25

Цена максимальной конфигурации iMac Pro достигает $13 199, в среднем он стоит от $4999.

В четверг, 14 декабря, американская компания Apple начала продажи своего нового компьютера iMac Pro, который считается самым дорогим устройством Apple. Об этом пишет The Verge.

Цена максимальной конфигурации iMac Pro достигает $13 199. В среднем он стоит от $4999.

Моноблок оснащен 27-дюймовым экраном Retina с разрешением 5К, который может воспроизводить до миллиарда оттенков. В комплекте также идет беспроводная клавиатура, мышь и кабели питания.

iMac Pro был представлен еще в июне 2017 года в линейке компьютеров, предназначенных для выполнения профессиональных задач.

В зависимости от конфигурации, он оснащается 8-, 10-, 14- или 18-ядерным процессором Intel Xeon W и SSD-накопителем от 1 до 4 терабайт.

Максимальный объем графической памяти видеокарты Radeon Vega составляет 16 гигабайт, оперативной – 32 гигабайта.

Apple – американская корпорация, производитель компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения. Штаб-квартира корпорации находится в Купертино (штат Калифорния).