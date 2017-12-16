Римский Колизей появился в необычном гомельском парке 1 16.12.2017, 9:32

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В Гомеле есть парк световых миниатюр, в котором можно встретить копии известных архитектурных сооружений мира.

Среди них - лондонский Биг-Бен, египетские пирамады, Кремль, Эйфелева башня. Беларусь в парке представлена Национальной библиотекой и Брестской крепостью.

И вот — новая миниатюра: римский Колизей. Этот амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени, сообщает katolik.life.

Здесь же во время гонений на ранних последователей Иисуса Христа, которые происходили в Римской империи со второй половины I века, мученической смертью погибали первые христиане, которые под угрозой убийства не отказывались от своей веры. По преданию, именно на арене Колизея, который мог вместить до 87 тысяч зрителей, христиан отдавали на растерзание львам и другим диким зверям. И только в 405 году Гонорий запретил гладиаторские битвы и другие кровавые зрелища как несогласные с духом христианства, сделавшегося после Константина Великого господствующей религией Римской империи.

Монтаж новой миниатюры, которая разместили возле остановки «Цирк», напротив комплекса «Пушкин-плаза», завершают специалисты «Горсвета» — предприятия, которые было создателем парка световых копий. Колизей стал в нем самым крупным экспонатом.