Дональд Туск: Впервые ЕС одобрил продление санкций против РФ без споров 1 16.12.2017, 9:57

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Вчера лидеры стран Евросоюза одобрили продление действия экономических санкций против России еще на полгода.

Впервые лидеры Евросоюза приняли решение о продлении санкций против РФ без споров и дополнительных аргументов. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"Одна вещь была вчера абсолютно четкой: все 28 стран-членов были тотально едины в вопросе продления санкций против России", - сказал Туск.

Он отметил "интересный факт" - впервые решение о продлении санкций было принято без диспутов и дополнительных аргументов.

Вчера лидеры стран Евросоюза одобрили продление действия экономических санкций против России еще на полгода.