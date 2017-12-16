Красный костел - визитка Минска - нуждается в ремонте 7 16.12.2017, 9:59

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Здание не передано Церкви, она платит за костел аренду.

Один из самых известных и красивых католических храмов в Беларуси, памятник архитектуры костел Святых Симеона и Елены в Минске нуждается в ремонте, сообщил журналистам на предрождественской пресс-конференции митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви архиепископ Тадеуш Кондрусевич, пишет katolik.life.

Напомним, костел находится в центре белорусской столицы на площади Независимости недалеко от железнодорожного вокзала.

- Красный костел - как Эйфелева башня в Париже, визитная карточка города. Но там протекает вода под фундамент и в подвал, это большая проблема. Здание не передано нам, мы платим за него аренду, и без разрешения государства не можем даже гвоздь вбить, - прокомментировал архиепископ. Он уже обратился в государственные органы, ответственные за исторически ценные здания, с просьбой отремонтировать костел.

- Необходимо помогать друг другу, чтобы сохранить наследие, ведь это наша история, - добавил митрополит и отметил, что те храмы, которые были переданы государством Римско-католической церкви в Беларуси, отремонтированы.