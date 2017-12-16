66 польских спортивных чиновников лишились должностей 4 16.12.2017, 10:20

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Чиновники не прошли люстрационную проверку.

66 польских чиновников потеряли свои должности в правлениях спортивных союзов в связи с люстрационной проверкой. 42 чиновника не составили люстрационное заявление, а 24 – опоздали с его подачей. Об этом 15 декабря заявил министр спорта Польши Витольд Банька, передает «Радио Польша».

Напомним, что 12 сентября в силу вступили поправки к закону о спорте, которые предусматривают запрет в отношении ряда лиц на исполнение обязанностей членов правления спортивных союзов и органов внутреннего контроля. Речь идет о сотрудниках служб безопасности времен Польской Народной Республики, которые находились на службе между 22 июля 1944 года и 31 июля 1990 года.

Согласно закону, 440 спортивных чиновников должны были подать люстрационные заявления в течение месяца с момента получения уведомления.