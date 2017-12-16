Поляк незаконно перешел границу, чтобы трудоустроиться в Беларуси

Поляк незаконно перешел границу, чтобы трудоустроиться в Беларуси21
- 16.12.2017, 11:02
- 3,454
У 20-летнего парня не было паспорта, поэтому легально въехать в нашу страну он не мог.
Неизвестно, какой легкой жизни он искал в нашей стране, но по ее территории прошел всего пару сотен метров, пшет «Вечерний Брест».
Поляк решил незаконно перейти границу в Пружанском районе. Но местный пограничный наряд проявил бдительность и практически тут же задержал нарушителя. Причины своего поступка чужеземец пояснил просто: шел в Беларуси в поисках работы. Визу получить не мог, т.к. при себе имелась только идентификационная карта.
Трудоустроиться не получилось: в тот же день парень был депортирован из страны с предупреждением и пятилетним запретом на въезд в Беларусь.