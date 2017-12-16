Британский инженер придумал, как провести Интернет по веревке 2 16.12.2017, 11:05

1,737

ADSL-технологии возможно адаптировать к различным условиям.

Инженер из Великобритании, работающий в компании интернет-провайдера Andrews and Arnold, подключился к Сети по смоченной в соляном растворе веревке, пишет gogetnews.info.

Эксперт присоединил два 2-метровых куска пропитанной данным веществом веревки к контактам телефонного кабеля, который позже подключил к ПК и тестеру, измеряющему параметры связи.

В процессе опыта британец смог создать соединение с Интернетом и установить скорость передачи информации до 3,5 Мбит/с.

В фирме отметили, что работа, проделанная их работником, доказала, что ADSL-технологии возможно адаптировать к различным условиям.