«Это было лучшее наблюдение года»: Белорусы сфотографировали Геминиды 16.12.2017, 11:16

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Фотографии фантастической красоты.

Группа «Астроромантика» в составе Андрея Лейчика, Виталия Хацука, Павла Григорьева, а также все желающие, отправились в деревню Малявки, что под Раковом, где и сделали фотографии фантастической красоты, пишет Astrobel.

— К 20:00, когда мы прибыли на место, вечерняя заря уже полностью погасла, и Млечный Путь наблюдался просто восхитительно! Яркой бледной полосой он рассекал темное небо на две половины, протянувшись строго с востока на запад! — делятся впечатлениями они.

Фото: Виталий Хацук

— Интенсивность метеорного потока Геминиды в ночь на 14 декабря была просто фантастической. Среднее число падающих метеоров было от 2 до 5 единиц в минуту. Заявленное зенитное часовое число падающих метеоров от 50 до 200 вполне оправдывало себя. По мере подъема над восточным горизонтом созвездия Близнецы (а вместе с созвездием — и радианта данного метеорного потока) наблюдать «падающие звезды» можно было практически на всем ночном небе!

— Особенно четко была заметна главная особенность метеорного потока Геминиды — наличие отдельных более ярких метеоров и болидов. Полет некоторых из них наблюдался нами до 2—4 секунд, — говорят любители астрономии. — Такие метеоры оставляли длинные яркие следы, которые захватывали сразу несколько созвездий. В редкие моменты нам удалось наблюдать и одновременное падение нескольких метеоров в одном секторе ночного неба.

Туманность Messier 42 («Большая туманность Ориона») в созвездии Орион. Фото: Андрей Лейчик

— Действительно, этот метеорный поток был невероятно красив! Даже нам, астрономам-любителям, наблюдавшим немало самых различных метеорных потоков, не припоминается такой красоты и россыпи «падающих звезд», — восторгаются ребята.

Туманность NGC 7635 «Пузырь» в созвездии Кассиопея. Фото: Андрей Лейчик

— Что и говорить, наше астрономическое наблюдение, которое должно было подойти к концу ближе к полуночи, было смещено и продлено для всех желающих практически на два часа! От этой фантастической красоты звездного неба, наблюдений астрономических объектов в телескопы и наблюдений метеорного потока Геминиды не хотелось уезжать ни нам, ни всем присутствующим. Это лучшее астрономическое наблюдение 2017 года!