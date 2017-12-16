Сколько у белорусов в 2018 году будет рабочих, выходных и праздничных дней 16.12.2017, 11:26

1,072

В 2018 году белорусы будут трудиться 253 дня при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 112 дней.

Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 305 дней, а отдыхать будут 60 дней, отметили в Минтруда. В ведомстве рассказали про расчетные нормы рабочего времени на 2018 год.

На 2018 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье составляет 2016 часов, пишет tut.by.

Среднемесячное количество рабочих дней в 2018 году составит при пятидневной рабочей неделе 21,1 дня (253 дня разделить на 12 месяцев), при шестидневной рабочей неделе — 25,4 дня (305 дней разделить на 12 месяцев).

Норма рабочего времени в 2018 году при 40-часовой рабочей неделе будет 2016 часов, при 36-часовой рабочей неделе — 1 813,6 часа, а при 24-часовой рабочей неделе — 1 206,4 часа.

В Минтруда поясняют, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, начисленной за указанное время, производится доплата: работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных

расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (окладов). Если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику, по его желанию, помимо доплаты может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха.

«Обязательным условием для привлечения работника к работе в выходной день является наличие приказа (распоряжения) нанимателя, в котором оговариваются все условия привлечения его к работе в выходной день», — отмечают в ведомстве.

В 2018 году нерабочими праздничными днями будут:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин;

17 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии);

1 мая — Праздник труда;

9 мая — День Победы;

3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День

Республики);

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

В 2018 году на воскресенье приходится нерабочий праздничный день 7 января Рождество Христово (православное Рождество).

При этом профессиональные праздники (например, День юриста, День учителя, День банковских и финансовых работников, День работников физической культуры и спорта и другие) не являются нерабочими праздничными днями, и на них норма об уменьшении рабочего времени на один час в предпраздничный рабочий день не распространяется, поясняют в Минтруда. Кроме того, рабочий день (смена) не сокращается, если нерабочему дню предшествует выходной день (по календарю или графику работ (сменности).

— Если по условиям производства сокращение продолжительности работы невозможно, то переработка компенсируется по соглашению сторон предоставлением дополнительного дня отдыха, оплачиваемого в одинарном размере, по мере накопления этих часов, или повышенной их оплатой в размере, установленном для оплаты сверхурочной работы, — отмечают в Минтруда. — Законодательством о труде не установлен период, в течение которого работнику предоставляется дополнительный день отдыха как компенсация переработки в предпраздничные дни, в связи с чем нанимателю целесообразно установить условия предоставления дополнительного дня отдыха, например, в течение учетного периода.

В ведомстве напоминают, что рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращается на один час.

Так, при пятидневной рабочей неделе 7 марта, 16 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября и 24 декабря являются предпраздничными рабочими днями. При шестидневной рабочей неделе предпраздничными рабочими днями являются: 6 января, 7 марта, 16 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября и 24 декабря.