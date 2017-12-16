ТОП-15 самых кассовых фильмов 2017 года в Бобруйске 2 16.12.2017, 11:43

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На какие фильмы бобруйчане ходили в кинотеатры города в 2017 году больше всего?

Об этом пишет «Вечерний Бобруйск».

1. «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки», США. (6659 человек)

Сюжет: «Капитан Салазар и его призрачные воины сбежали из Дьявольского треугольника, они намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека Воробья. Его может спасти только Трезубец Посейдона, артефакт, который дает своему обладателю власть над морями».

Премьера в Беларуси состоялась 27 мая 2017 года, кассовые сборы в мире составили 662 221 339 долларов, в первые выходные проката (США)– 208 400 000 долларов.

2. «Гадкий Я – 3», США. (5371 человек)

Сюжет: «На этот раз у главного героя Грю появится новый противник – Бальтазар Брэтт. Когда-то он был звездным ребенком, но время прошло, Брэтт вырос, но остался одержим персонажем, которого он играл в 1980-х. Теперь Брэтт стал одним из самых опасных злодеев. Кроме того, Грю наконец встретит своего давно потерянного и более успешного брата-близнеца по имени Дрю. Вместе они объединятся, чтобы совершить ограбление – украсть бриллиант, который украл Брэт».

Премьера в Беларуси состоялась 1 июля 2017 года, кассовые сборы в мире составили 1 033 440 082 долларов, в первые выходные проката (США) – 72 434 025 долларов.

3. «Босс-молокосос», США. (5049 человек)

Сюжет: «История рассказывается от лица семилетнего брата новорожденного Тима. Главный герой – не простой ребенок, он уже обладает лидерскими качествами, носит смокинги и вся жизнь его – сплошные бизнес-задачи. Дело в том, что он на самом деле – тайный агент корпорации BabyCorp.»

Премьера в Беларуси состоялась 25 марта 2017 года. Кассовые сборы в мире составили 498 928 283 долларов. В первые выходные проката (США) – 50 198 902 доллара.

4. «Форсаж – 8», США. (4714 человек)

Сюжет: «У Дома и Летти медовый месяц. Брайан и Миа отошли от дел. C остальных членов команды были сняты обвинения, и они наконец-то смогли начать нормальную жизнь. Но однажды таинственная женщина соблазняет Дома и затягивает его в мир криминала, откуда ему не выбраться. Он предает всех своих друзей. В этот раз героям придется столкнуться с жесткими испытаниями, которые станут серьезной проверкой на прочность для каждого из них. Они пройдут путь от побережья Кубы и улиц Нью-Йорка, до берегов Баренцева моря, чтобы спасти мир и вернуть домой человека, благодаря которому они стали одной семьей».

Премьера в Беларуси состоялась 15 апреля 2017 года. Кассовые сборы в мире составили 1 009 996 773 доллара. В первые выходные проката (США) – 432 300 000 долларов.

5. «Трансформеры. Последний рыцарь», США. (3931 человек)

Сюжет: «Оптимус Прайм исчез, люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему скрыт в тайнах прошлого, в тайной истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш».

Премьера в Беларуси состоялась 24 июня 2017 года, кассовый сбор в мире составил 605 425 157 долларов, в первые выходные проката (США) – 44 680 073 доллара.

6. «Стражи галактики – 2», США. (3521 человек)

Сюжет: «Все герои в сборе: землянин Питер Квилл, он же Звездный Лорд, молчаливый Дракс, наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Они продолжают попадать в немыслимые приключения, на этот раз им предстоит раскрыть важнейшую тайну Галактики: кто на самом деле отец Питера Квилла».

Премьера в Беларуси состоялась 6 мая 2017 года, кассовый сбор в мире составил 473 752 426 долларов, в первые выходные проката (США) – 146 510 104 доллара.

7. «Мумия», США. (3329 человек)

Сюжет: «Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры».

Премьера в Беларуси состоялась 10 июня 2017 года. Кассовый сбор в мире составил 329 003 712 долларов. В первые выходные проката (США) – 31 622 375 долларов.

8. «Тор. Рагнарек», США. (2982 человека)

Сюжет: «Вернувшись в Асгард в поисках врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению самого страшного события — Рагнарека. По легенде, Рагнарек ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тор призывает на помощь Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом — огненным демоном Суртуром, целью которого является уничтожение девяти миров».

В Беларуси премьера состоялась 4 ноября 2017 года. Кассовый сбор в мире составил 834 220 263 доллара, в первые выходные проката (США) 112 744 989 долларов.

9. «Человек паук. Возвращение домой», США. (2879 человек)

В кинотеатрах Бобруйска фильм посмотрело 2879 человек.

Сюжет: «После встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью со своей тетей Мэй. Но теперь за Питером приглядывает ещё кое-кто. Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой».

В Беларуси премьера состоялась 8 июля 2017 года. Кассовый сбор в мире составил 545 965 784 доллара, в первые выходные проката (США) 117 027 503 доллара.

10. «Матильда», Россия. (2868 человек)

Сюжет: «Последний русский император и балерина, прославившая русский балет. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России».

Премьера в Беларуси состоялась 28 октября 2017 года. Кассовый сбор в мире составил 9 177 150 долларов, в первые выходные проката (Россия) – 241 331 646 рублей.

11. «На пятьдесят оттенков темнее», США. (2807 человек)

Сюжет: «Действие романа разворачивается в городе Сиэтл. Главная героиня, выпускница колледжа Анастейша Стил после долгих дней разлуки, вспоминает про выставку Хосе. Кристиан предлагает отвезти Анастейшу на выставку, и она не отказывается от предложенной помощи. Они приезжают на выставку, Кристиан выкупает все фотографии Анастейши. Они мирятся. Кристиан предлагает Анастейше стать его женой».

Премьера в Беларуси состоялась 12 февраля 2017 года. Кассовый сбор составил 266 547 533 долларов, в первые выходные проката (США)) 46 607 250 долларов.

12. «Три богатыря и морской царь», Россия. (2720 человек)

Сюжет: «У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают отправиться в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский собирается на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев».

Премьера в Беларуси состоялась 3 января 2017 года. Кассовый сбор в мире составил 14 134 274 доллара, в первые выходные проката (Россия) 23 238 908 рублей.

13. «Кредо убийцы», США. (2558 человек)

Сюжет: «Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни».

В Беларуси премьера состоялась 8 января 2017 года. Кассовый сбор в мире составил 186 049 908 долларов, в первые выходные проката (США) 10 278 225 долларов.

14. «Зверопой», США. (2340 человек)

Сюжет: «В мире, который населяют звери, коала по имени Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить закрытие своего театра. В итоге Бастер и его друг, баран Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому горожанину. В пятёрке лучших окажутся свинья Розита и её партнёр Гюнтер, высокомерный белый мышонок Майк, дикобразиха Эш – панк-рокер, юная слониха Мина и горилла Джонни, который предпочёл не идти путём преступности, как его отец, а найти себя в музыке».

Премьера в Беларуси состоялась 4 марта 2017 года. Кассовый сбор в мире составил 363 756 254 доллара. В первые выходные проката (США) 352 58145 долларов.

15. «Притяжение», Россия. (2229 человек)

Сюжет: «В небе над Москвой появляется неопознанный летающий объект. Так как связаться с ним не получилось, военные принимают решение атаковать. В итоге НЛО падает в районе Чертаново, а позже выясняется, что это был космический корабль инопланетян. При падении он зацепил жилые дома, и в результате погибло много людей. Пока военные стягиваются к месту крушения и эвакуируют жителей, агрессивно настроенные чертановцы решают самостоятельно выяснить, кто к ним пожаловал и с какой целью».

В Беларуси премьера состоялась 28 января 2017 года. Кассовый сбор в мире составил 18 620 874 доллара. В первые выходные проката (Россия) 407 829 316 рублей.