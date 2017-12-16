Киев стал пользоваться плодами сланцевой революции в США 4 16.12.2017, 11:45

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Украинская экономика начала использовать американский сланцевый газ.

Компания "ЭРУ Трейдинг" (дочерняя компания корпорации "Энергетические ресурсы Украины", США) закупила партию газа из США, который с начала был доставлен газовозом на польский СПГ-терминал (терминал для приема сжиженного природного газа) в городе Свиноуйсьце, а затем через польско-украинский интерконнектор прокачан в Украину. "ЭРУ Трейдин" приобрела газ на польско-украинской границе и закачала его в подземное хранилище, пишет "Минпром".

Для поставок американского газа в Украину "ЭРУ" заручилась поддержкой американских властей, а именно - Корпорации частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation, OPIC), агентства при Правительстве США, цель которого - содействовать американскому бизнесу во вложениях в новые и развивающиеся рынки за счет предоставления кредитов и гарантий. В апреле этого года "ЭРУ" получила от OPIC полис страхования от политических рисков, который обеспечивает компании защиту при транспортировке, хранении и продаже газа в Украине. По данным компании, это позволило ей успешно участвовать в тендере "Укртрансгаза" на поставку 135 млн кубометров газа - компания "ЭРУ" стала единственным частным поставщиком, все остальные лоты по поставке газа выиграл "Нафтогаз Украины".

Газ из США начал поступать на польский терминал в Свиноуйсьце в июне этого года. Эта поставка стала очередным шагом на пути "развода" Польши и России в газовой сфере. Дело в том, что Польша - один из старейших покупателей российского газа, первые поставки которого пришлись еще на 1944 год. Среди стран Восточной Европы Польша стабильно занимала первое место по объемам закупки газа в России - при общем потреблении в 15 млрд кубометров (2016 год), поставки из России заняли чуть более 11 млрд кубометров. Однако отношения в газовой сфере не заладились - на фоне общего падения цен на рынке Польша потребовала существенного снижения цены и объемов закупки газа, тогда как "Газпром" требовал выполнения условий контракта, в котором были прописаны и цены, и объемы. Дошло даже до Стокгольмского арбитража и в итоге "Газпром" пошел на попятную и снизил цены на 15%.

Теперь Польша стремиться избавиться от газовой "дружбы" с Россией - СПГ-терминал позволит поляками принять в год около 5 млрд кубометров газа "со стороны", а после строительства еще одного хранилища газа и расширения терминала эта цифра возрастет до 7,5 млрд кубометров.

В начале июля президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу пообещал полякам столько американского газа, сколько они смогут купить. "Мы готовы подписать контракт хоть в ближайшие 15 минут", - отметил он. Уже в ноябре польская компания PGNiG заключила 5-летний контракт на поставку газа из США с американцами. Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с Трампом заявил, что Польша сможет стать газовым хабом.

Судя по заявлением Трампа, США намерены активно "продавливать" продажи своего газа в Европе. Для этого у американцев есть все условия, особенно - на фоне роста добычи сланцевого газа. Эпоха добычи нефти и газа из сланцев в США началась сравнительно недавно - в 2006-2007 годах. Однако за 10 лет уровень добычи сланцевого газа совершил стремительный рывок вверх. Руководитель аналитического агентства East European Gas Analysis Михаил Корчемкин отметил, что добыча сланцевого газа к концу этого года достигла уровня 48 млрд кубических футов в день (это более 1,3 млрд кубометров в день или более 470 млрд кубометров в год).

Еще совсем недавно высокопоставленные чиновники "Газпрома" готовы были чуть ли не кровью подписать свои прогнозы, что США никогда не станут экспортером газа. Однако США "не оправдали" надежд "Газпрома" - по состоянию на этот год мощность СПГ-терминалов в США, через которые они смогут экспортировать газ, достигла 100 млрд кубометров в год.

Американский газ начал поступать в Европу в апреле 2016 года - первым покупателем стала Португалия, за ней последовала Великобритания и Польша. Всего лишь через полтора года после открытия европейского рынка, на подножку американского газовоза вскочила и Украина.