Австрийские консерваторы договорились о коалиции с правыми популистами 16.12.2017, 12:06

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В Австрии формируется правительственная коалиция.

Спустя два месяца после парламентских выборов в Австрии консервативная Австрийская народная партия (АНП) достигла согласия с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС) о создании коалиционного правительства.

Об этом вечером в пятницу, 15 декабря, сообщили лидеры обеих партий - действующий министр иностранных дел Себастьян Курц, которому поручено сформировать кабинет, и Хайнц-Кристиан Штрахе, сообщает Немецкая волна.

По словам Курца, 16 декабря о программе коалиции и команде будущего правительства будет проинформирован президент страны Александер Ван дер Беллен, а затем коалиционный договор будет представлен руководящим органам обеих партий, которые должны его утвердить.

Приведение 31-летнего Себастиана Курца к присяге в качестве канцлера может состояться уже в понедельник, 18 декабря. Одновременно с этой церемонией критики правых популистов Австрийской партией свободы запланировали акцию протеста.

На выборах в нижнюю палату парламента Австрии, прошедших 15 октября, победила АНП, набрав 31,5 процента голосов. На втором месте - Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 26,9 процента, на третьем - правопопулисты из Австрийской партии свободы (АПС), за них проголосовали 26 процентов избирателей.