В США создают суперрастение, которое прокормит мир и улучшит климат 16.12.2017, 12:12

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Фото: getty images

Калифорнийская исследовательница Джоан Чори работает над созданием уникального растения.

Она рассчитывает, что эта устойчивая к засухам и наводнениям культура станет источником пищи и будет поглощать в 20 раз больше углерода, чем привычные многолетние травы. По вкусу суперрастение будет напоминать нут, пишет Business Insider.

Основой успеха должно стать вещество под названием суберин — разновидность пробки. Оно способно удерживать углерод в течение сотен и, возможно, тысяч лет. Многолетнее растение, содержащее суберин, будет эффективно очищать воздух и выделять больше кислорода, а его корни будут устойчивы к наводнениям и засухам. В природе это вещество содержится во многих прибрежных травах.

Согласно подсчетам Чори, на создание суперрастения потребуется около 10 лет и $50 млн. Чтобы компенсировать последствия глобального потепления, необходимо будет засеять этим растением 5% пахотных земель в мире, что соответствует площади Египта. В этом случае они смогут поглощать 50% текущих уровней глобальных выбросов CO2.

Ранее исследовательница уже нашла новые способы выращивания растений без света, изменяя ДНК их семян, а также обнаружила новый класс растительных гормонов. Также ее работы помогла создать сельскохозяйственные культуры, устойчивые к суровым условиям и патогенам.