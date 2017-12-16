На гомельском заводе в декабре работают без отопления 13 16.12.2017, 13:15

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Отопление отключено за долги.

Мозг лучше и быстрее работает в холоде. Ну, а как быть, если на рабочем месте каждый день морозная свежесть? Причем такая, что зуб на зуб не попадает.

У предприятия «СтанкоГомель» долг по оплате за теплоэнергию — сотрудники завода работают без отопления, сообщает телеканал СТВ.

Жаловаться на условия труда в присутствии начальства не принято ни на каком предприятии. Проверки приходят и уходят, а людям продолжать работать вместе. Но есть факты, которые просто невозможно отрицать: например, ледяные батареи. И тогда находятся вполне себе объективные причины.

— Когда постоянно движешься, шевелишься, мы ж люди физического труда, то оно особо и не мерзнешь, — говорит слесарь механосборочных работ Виктор Чикунов.

В цехах, где вокруг один металл и минимум работающего оборудования, — эффект холодильника.

— У нас накопилась задолженность по оплате. Предприятие отключено от подачи теплоэнергии. Для минимизации последствий разработаны мероприятия: выдана спецодежда, оборудованы комнаты для обогрева, — прокомментировал главный инженер ОАО «СтанкоГомель» Иван Чернейко.

Отопление отключено. Положенные телогрейки и теплые рукавицы мало спасают, когда окоченевшими пальцами приходится настраивать тончайшую электронику современных станков. При этом отопление руководство обещает включить при первых же морозах. Цинично добавляя: «Мы же не можем разморозить систему». То есть трубы нынче важнее живых людей.

Холод, пронизывающий до костей, не добавляет не только желания работать, но и здоровья. А это уже дополнительная нагрузка на бюджет: оплата больничных и работы врачей.

— В Гомельской области из 202 обследованных предприятий нарушения были зафиксированы на 65. Среди отмеченных нарушений: необеспечение работников утепленной специальной одеждой, несоблюдение температурного режима. На ряде предприятий в правилах внутреннего трудового распорядка или в коллективном договоре отсутствует норма, которая предусматривает предоставление регламентированных перерывов, — сообщил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Александр Зайцев.