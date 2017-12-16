Домработница: Мои работодатели получают от $1 миллиона в год 13 16.12.2017, 13:56

9,499

«Я обслуживающий персонал, но однажды плакала от обиды».

Оксана не стесняется ни своего статуса, ни своих историй. Не снимать лицо просит по причине безопасности: в ее сумке ключи от квартир, где деньги лежат. Оксана уже почти 15 лет работает на белорусских толстосумов — готовит еду, убирает дома, нянчится с детьми, пишет «Онлайнер».

— Ключи и телефон всегда при мне 24 часа в сутки, позвонить могут в любой момент, хоть ночью.

— Зачем? Если проголодаются?

— Сигнализация сработает, например. Одна семья сейчас за границей.

Денег давали много, но у меня срабатывали тормоза

— Факультет домохозяйства нигде не открыт. Расскажите, как вы попали в эту среду? И завоевали такое доверие?

— В начале нулевых я получила высшее образование и пошла работать в брестскую школу — психологом. Деньги были символическими, а подростки — трудными. Я ездила на допросы, общалась со следователями. За 2 года получила удовольствия на всю оставшуюся жизнь и решила: довольно.

Полгода искала работу. Пока не наткнулась на объявление о поиске домработницы. Меня взяли, наверное, потому, что было высшее образование.

— Что это были за люди?

— Одни из самых обеспеченных в Бресте — «швейники». Их бренд одежды до сих пор входит в топ.

Это был большой дом «квадратов» на 300, плюс животные — собака, кот, рыбки. Пара с ребенком. Я делала там все. Убирала, готовила, нянчила ребенка, когда мама вышла на работу. С тех пор больше не работаю с детьми. Не потому, что устала, — не хочу пускать в сердце, а потом расставаться. Я вообще с тех пор перестала принимать близко к сердцу свою работу. Вот эти первые работодатели — это была моя семья, теперь — просто работа.

— Сперва мне платили $ 100 — в 5 раз больше, чем в школе.

— Серьезно, за что? Когда вы на психолога учились, в программу входила готовка или уборка?

— Нет, но я быстро училась, окончила кулинарные курсы. Вообще, с удовольствием пошла бы работать поваром сейчас, но не берут по возрасту — скоро 40.

Меня привозили к 9—10 часам, а уезжала в 16—17. Раз в неделю шофер возил на рынок, чтобы купить продуктов. Свежую еду нужно было готовить ежедневно.

Убираться тоже нужно было в первой половине дня. После обеда сидела с ребенком — уложить спать, почитать. Пока спал, было время тихонько пошебуршать, а когда просыпался — я становилась няней. На следующий день то же самое, только без рынка.

— Много дорогой еды выбрасывали в конце дня?

— Нет. У них были кот и собака. Да и в меню было мало необычного. Вы будете удивлены, но вкусы у всех домашние, привычные. Меню часто пишутся диетологами.

Вот, например, список на неделю: огурцы; помидоры; авокадо; суп с фрикадельками и рисом (маленькая кастрюлька); суп без мяса с грибами (немного макарон); драники с мясом и без; блины с творогом и без; сибас или несколько (запечь); креветки на шпажках; хек по-гречески; шницели; салат с авокадо; цикорий; миндальное молоко.

Ну и что-то работодатели сами покупают.

Раз в неделю я отчитывалась, сколько потратила. В деньгах меня никто не ограничивал и экономить не заставлял. Я не сорила ими, потому что сама очень практичная. До сих пор жаба душит купить помидоры за 25 рублей. А мои работодатели покупают такие…

Не поверите, но я часто езжу в Польшу (из Бреста же!), где покупаю бытовую химию для работы. Не могу здесь купить Lenor за $ 10, когда он должен стоить $ 2.

Как надо просить прибавку к зарплате

— Ваша работа в первой семье оплачивалась помесячно. Не было желания отдохнуть посреди дня? Все равно больше не заплатят.

— Всегда есть, это нормально для человека хотеть полентяйничать. Но я справлялась с таким желанием иначе. Через год подошла к хозяевам и, как психолог, правильно попросила увеличения зарплаты.

— Научите?

— Ждете хорошего настроения работодателя и спрашиваете: «Вы хотите увеличить мне зарплату?» Надо, чтобы в вопросе не было отрицания. Я долго этому училась. Уходила из семьи с зарплатой уже в $ 400. Банкеты оплачивались отдельно ($ 50—100), премии ко дню рождения или под Новый год — норма. Ни в чем себе не отказывала. И это с двумя выходными в неделю

Везде семьи разные. У меня было уже до 10 работодателей, и каждый со своими тараканами. Но с большей теплотой я вспоминаю именно первых. Они настояли на том, чтобы я получила права, и помогли с покупкой машины. Это было круто. У них я проработала 6 лет. Но потом в семье случилась трагедия. Им стало не до уборки. Меня уволили.

Я взяла рекомендации и отправилась в агентство. С моим опытом новую работу мне нашли очень быстро. Во второй семье я проработала 2 года. Хозяйка занималась грузоперевозками — очень выгодная тема для того времени. Так я впервые увидела диван за 14 тысяч евро, люстру за 25 тысяч, кухню за 80… Она мне сама об этом рассказывала. Наверное, хотела произвести впечатление. Хотя я до сих пор не понимаю, мне кажется, это очень плохое соотношение цены и качества.

— Присаживались на диван и ничего не чувствовали?

— Там были какие-то подушки из гусиного пуха. Ну $ 100 я бы заплатила за него… Хозяйке я так не говорила, конечно. Ее бы это расстроило. Диваном она гордилась.

Потом настал кризис, зарплату стали урезать. И я отказалась работать. К тому моменту на меня слишком много повесили обязанностей. Вплоть до посещения родительских собраний и каких-то заседаний строительных кооперативов.

Поняв, что в Бресте никто больше не заплатит, я удрала в Минск.

Я обслуживающий персонал, но однажды плакала от обиды

— Я всегда расставалась мирно, потому что это мое резюме и репутация. В принципе, «ад» был однажды — работа в одной минской «деревне». Меня хватило на несколько дней. За $ 50 мне предлагали раз в неделю убирать двухэтажный коттедж с подвалом и чердаком. Каждый раз это был просто срач. Похоже, до моего следующего визита никто там пальцем о палец не ударял, а требовали идеала. Это невозможно, если вы хотя бы не поддерживаете чистоту.

— Кстати, мужчин в ваших семьях никогда не напрягало, что их жены (обычно их называют домохозяйками) на самом деле ничего по дому не делают?

— Нет. Есть разные семьи. Где-то дети требуют бóльшего внимания. Сейчас у меня есть работодатели, где жена не делает ничего. Она ухаживает за собой и изредка появляется на работе. Это нормально и никого не напрягает.

В настоящее время я работаю в двух семьях. Прихожу готовить и убирать 2—3 раза в неделю.

Мои хозяева с достатком от $ 1 млн в год. Мне никто такого не рассказывал, но только идиот не заметит. Если муж жене на 8 Марта дарит дорогущую машину, то не в кредит купленную. Кстати, когда в агентстве дают контакты работодателя, то я не знаю о нем ничего. Подробности можно узнать только в процессе работы.

— Бывали ситуации, когда у вас спрашивали: «Оксана, куда пропало кольцо?» или «Почему икры в баночке стало меньше»?

— Нет. Но я находила деньги в таких местах, где их не должно было быть. Под диваном крупную купюру, например. Это не утерянные деньги, конечно. Это проверка честности. И хозяйские продукты я не ем. Приношу ссобойку. Кофе-чай — пожалуйста, но суп с котлетой — нет.

— Вы не раз говорили «хозяйка» и «хозяин». Учитывая, что воспитывались в стране, где господ в лучшем случае разогнали, вас не коробит статус слуги?

— Да, я обслуживающий персонал, и меня это не задевает. Я честно выполняю свою работу и получаю за это деньги. И с откровенным хамством «господ» я не сталкивалась. Порой общаются с высокомерием. Но это не мои проблемы, а другого человека.

— Не огрызались?

— Это исключено. Как бы ни было обидно, как бы меня ни задели, эмоции только дома. Был случай, когда я пришла и плакала.

— Что случилось?

— Мне подарили крем с истекшим сроком годности. Это было унизительно и не по ошибке. Я такого не ожидала. Но на работе это не обсуждалось.

— Вы чувствуете себя обеспеченным человеком?

— Уже нет. Когда я только приехала в Минск, то получала в месяц $ 1000. Чувствовала себя хорошо. Теперь зарплаты упали. За выезд платят 30—40 долларов. В месяц получается 600—700. Кризис…

— То есть мужик, который подарил жене машину на праздник, урезал вам зарплату с $ 45 до $ 30? Не было желания сказать ему, что он жадина?

— Нет. Мне нравится моя работа. Ну и понимаю, что богатые люди считают свои деньги. Поэтому они и богатые. Я уважаю их за то, как много они работали и продолжают работать. Не с неба деньги на них упали.

Более того, я вижу, что они внутри соответствуют своему состоянию: успешные бизнесмены без понтов, без мата и публичного выяснения отношений. Поэтому еще лет 5—6 побегаю без отпускных, больничного и пенсии. Потом, наверное, спина заболит, и я поеду в деревню, посажу помидоры и заведу гусей.