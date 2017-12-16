Спецпрокурор США расследует связи Deutsche Bank с Флинном 16.12.2017, 14:02

Изучается возможное отмывание денег из России через немецкий финансовый институт.

Администрация США запросила у Deutsche Bank информацию о сделках, предположительно имеющих отношение к бывшему советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну или к связанным с ним структурам, пишет The Wall Street Journal в пятницу, 15 декабря. Этот запрос сделан в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер в связи с подозрениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, указывает газета.

Ранее Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний по делу о возможном вмешательстве Москвы в выборы и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Как пишет «Немецкая волна», в начале декабря различные СМИ сообщали, что представителей Deutsche Bank вызвали для дачи показаний. Данные изданий о том, в связи с чем получены повестки, расходились. Среди версий назывались связи немецкого финансового института с Дональдом Трампом, а также с бывшим руководителем его избирательного штаба Полом Манафортом.

Белый дом опроверг информацию о том, что американское представительство Deutsche Bank получило от спецпрокурора Мюллера извещение для явки в суд из-за предполагаемой связи между Трампом и возможным отмыванием денег из России через немецкий финансовый институт.