В квартиру в Солигорске заползла змея

В квартиру в Солигорске заползла змея2
- 16.12.2017, 14:29
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Нежданный «гость» - маисовый полоз - обитает в Северной Америке.
Змея заползла в квартиру в Солигорске. Видеосюжет о необычной гостье размещен на сайте Минского областного управления МЧС.
Один из жильцов увидел пресмыкающееся возле умывальника и вызвал спасателей.
Как выяснили специалисты, это маисовый полоз - неядовитая змея семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке, которую часто содержат в домашних условиях любители экзотики.
Хозяина находки не нашли, теперь для полоза готовят специальный террариум в контактном зоопарке. Длина змеи около 85 см, она проходит адаптацию.