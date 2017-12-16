В квартиру в Солигорске заползла змея 2 16.12.2017, 14:29

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Нежданный «гость» - маисовый полоз - обитает в Северной Америке.

Змея заползла в квартиру в Солигорске. Видеосюжет о необычной гостье размещен на сайте Минского областного управления МЧС.

Один из жильцов увидел пресмыкающееся возле умывальника и вызвал спасателей.

Как выяснили специалисты, это маисовый полоз - неядовитая змея семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке, которую часто содержат в домашних условиях любители экзотики.

Хозяина находки не нашли, теперь для полоза готовят специальный террариум в контактном зоопарке. Длина змеи около 85 см, она проходит адаптацию.