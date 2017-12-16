Климкин рассказал о захваченных РФ ядерных объектах в Украине 16.12.2017, 14:45

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Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Россия расширила географию развертывания ядерного оружия.

В результате российской агрессии в Крыму и Донбассе Украина утратила контроль над рядом ядерных объектов на временно оккупированных РФ территориях. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил во время выступления на заседании Совбеза ООН, текст которого опубликован на сайте МИД.

"Незаконная оккупация Крыма и продолжающаяся российская агрессия в Донбассе оставили исследовательский реактор с низкообогащенным ураном в Севастополе, два ядерных хранилища и более 1200 радионуклидных источников без должного контроля со стороны украинского нацрегулятора", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Климкин напомнил, что правовые рамки применения гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине, в том числе в АР Крым и Севастополе, основаны на подписанных украинской стороной соглашении о всеобъемлющих гарантиях и дополнительном протоколе к нему.

"Когда мы говорим о важности сохранения и укрепления режима нераспространения ядерного оружия, мы должны также иметь в виду, что продолжающаяся оккупация территории Украины ядерной державой привела к фактическому расширению географии развертывания ядерного оружия", - отметил министр.

Климкин также подчеркнул, что агрессия РФ против Украины, как и систематические провокации со стороны КНДР, которой было посвящено заседание Совбеза, "спровоцировала опасный дисбаланс в существующей системе международной безопасности, подорвала эффективность и надежность режимов нераспространения оружия массового поражения".

В мае 2017 года народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что страна-агрессор Россия разместила в аннексированном Крыму шесть ядерных боеголовок.