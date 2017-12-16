Между домоседами и миллениалами 2 Ваче Давтян, "Новое время"

16.12.2017, 14:54

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Тем, кому за 35, все сложнее найти общий язык с представителями новых поколений Z и Y.

Мне 48 лет, я представитель поколения Х. У меня две дочери. Марианне 27 лет. Миллениал (или “игрек”), она обожает Булгакова и мечтает стать финансово независимым человеком. Кристине — 16, и она яркий представитель поколения Z (так называемых домоседов) — не любит читать, зато отлично рисует и уже зарабатывает на этом деньги.

Я предприниматель. Большинство новых сотрудников в нашей компании — из поколения Y, и уже есть парочка Z. Недавно, общаясь с HR-менеджером, интересуюсь: “Лена, как с набором молодежи?” Она вздыхает: “Сложно с ними — мало что знают, но амбиции при этом огромны. Одна студентка почти с нулевым уровнем знаний попросила зарплату в размере 34.550 грн. Мол, рассчитала, что столько нужно для нормальной жизни. Но толковых тоже немало, и, если понравился кандидат, лучше не раздумывать. Иначе уведут другие компании, зная, насколько быстро представители Z умеют принимать решения”.

Чем же Y и Z отличаются от поколения Х? Тем, что выросли в эпоху интернета и в относительной безопасности. Нам, их родителям, пришлось выживать в 90‑е. Это сформировало в нас привычку трудоголизма и желания заработать как можно больше денег на случай голодных времен. А еще добиваться высокого статуса и демонстрировать его с помощью дорогих часов, машин и домов. Поддерживать полезные знакомства, даже если человек тебе противен.

Некоторые, осознав бессмысленность этой гонки, изменили свои ценности, запустив проекты по формированию нового общества. Но в целом поколение Х придерживается материальных ценностей, что и способствует процветанию коррупции и кумовства в нашем обществе.

Y и Z, выросшие в относительном материальном благополучии, спокойно относятся к деньгам. Они владеют как минимум одним иностранным языком, а интернет сделал их глобально мыслящими. Они могут спокойно сесть в самолет, улететь в Таиланд и полгода поработать там на фрилансе. Для них первостепенным является получение удовольствия от работы и жизни.

У них хорошие ценности: они защищают животных, думают об экологии, мечтают о мире без войн. И в ближайшие 10‑15 лет они изменят страну к лучшему. Но общение с ними вызывает затруднения у старшего поколения — слишком большие отличия. Как понять их и создать такие условия, чтобы поколения Y и Z смогли свернуть горы?

Для начала определим сильные стороны нового поколения:

Толерантность. Для них абсолютно нормально, если кто‑то не соответствует классическим канонам общества. В их сообществе низкий уровень гомофобии, расизма и сексизма.

Глобализм. Для них не существует границ. Они разделяют общечеловеческие ценности. Рьяно выступают за мир и сохранение природы. Для них дом — это не город и не страна, а весь земной шар.

Быстрый поиск информации. Они не понимают, зачем нужно что‑то зубрить часами, если есть интернет. Они могут быстро найти нужную информацию, проанализировать ее и так же быстро выдать решение.

Понимание трендов. Они нутром чувствуют, какой продукт или тенденция становятся популярными, и активно участвуют в его раскрутке.

Обращение на равных. С детства к ним относились с уважением, они спокойно могут общаться с руководителями компании и возражать им. Давать обратную связь без излишней дипломатии.

А вот что меня беспокоит в них:

Клиповое мышление. Из-за обилия информации у них сужено внимание. Они воспринимают информацию малыми порциями. Чтобы достучаться до них, необходимо создавать яркий заголовок, всего 1‑2 абзаца текста или видео на 30‑60 секунд.

Лайковая мотивация. Они зависимы от социального одобрения и ожидают похвал даже за незначительные достижения.

Дерзость. Их учили подвергать авторитеты сомнению. Но они могут публично рубить правду-матку, не понимая, что нужно делать это корректно и тет-а-тет.

Безответственность. Они могут недоделать работу, если им становится скучно. Они могут уйти пораньше, если посчитают личное дело более приоритетным.

Как же вдохновлять новое поколение?

Стать наставником. Они очень ценят это, готовы учиться и развиваться, если им указать путь.

Давать информацию небольшими частями. Делать ее наглядной, преподносить с помощью визуальных образов — рисунков и комиксов.

Давать четкую обратную связь. Они ценят откровенность и готовы следовать нормам. Нужно объяснять им последствия их решений и совместно с ними определять, как лучше всего вести себя в той или иной ситуации.

Превратить их работу в игру, в которой есть драйвовая атмосфера, чуткий наставник и нужные инструменты. И вы получите самых эффективных и мотивированных коллег.

Ваче Давтян, "Новое время"