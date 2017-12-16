Анатолий Павлов: Педагогам нужно поднять зарплату как минимум в два раза 7 16.12.2017, 15:15

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Анатолий Павлов

Фото: yandex.by

Белорусская система образования находится в застое.

Экс-проректор Белорусского государственного университета Анатолий Павлов рассказал “Народной Воле”, почему белорусская система образования “находится в застое”.

– Год назад, 15 декабря 2016 года, президент отправил в отставку министра образования Михаила Журавкова, назначив на эту должность Игоря Карпенко. Какую оценку за год можно поставить новому министру?

– Никаких революционных реформ в образовании за этот год я так и не увидел. Вот, например, преподавателям якобы повысили ставку на 30 процентов. Но это же смешно! Положительно я оценил бы работу чиновника, если бы он подготовил серьезную программу, пошел бы в более высокие кабинеты и доказал, что сегодня педагогам надо поднимать зарплату минимум в два раза.

Пускай бы выбил финансирование на ремонт школ и современное оборудование для учебных заведений всех уровней. И потом, даже при Советском Союзе ректоров вузов избирали тайным голосованием на ученом совете, а не назначали, как сейчас. Да, кандидатуру готовил отдел по науке и образованию ЦК, но старались представить уважаемого человека, который имел серьезные заслуги в науке и образовании.

– Министерство образования опубликовало проект новой редакции Кодекса об образовании еще в феврале 2017 года, но законопроект до сих пор не представлен Палате представителей. На ваш взгляд, почему?

– Вот еще один показатель эффективности работы наших чиновников. Если это хороший проект, то почему он целый год лежит мертвым грузом? До конца этого года было запланировано выполнение Дорожной карты, которую Беларусь подписала, вступая в Болонский процесс. Но это тоже не сделано, работы в этом направлении еще море! Страну авансом включили в Болонский процесс, все это прогремело, а дальше все остановилось или движется очень и очень медленно. Вот вам и оценка деятельности нового министра за этот год.