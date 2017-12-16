В Норвегии кот пережил 40 минут стирки в режиме для шерсти 10 16.12.2017, 15:21

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В Осло (Норвегия) кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов.

Об этом сообщает норвежский портал NRK.

Кот вероятно проскочил в барабан, когда дверца машины открыли для загрузки белья. Животное нашел 14-летний мальчик Йоаким.

"Промок насквозь. Выглядел совершенно скрученным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, его начало тошнить", - рассказал он.

Пострадавшего отвезли в ветеринарную клинику, там ему поставили капельницу. За два дня животное вернулось к своим хозяевам - теперь они крайне внимательно осматривают стиральную машину перед запуском.