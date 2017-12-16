Курс биткоина снова обновил исторический рекорд 3 16.12.2017, 15:50

Самая популярная мировая криптовалюта биткоин продолжает расти, устанавливая новые исторические рекорды курса.

В настоящее время приобрести 1 биткоин можно практически за 18 тысяч долларов. Последний рекорд курса самой популярной мировой криптовалюты продержался чуть более 1 недели, пишет vistanews.ru.

8 декабря биткоин перешагнул отметку в 17 тысяч долларов, а уже сегодня его стоимость составляет 17 911 долларов. Согласно мнению экспертов, курс в 18 тысяч может установиться с минуты на минуту.

Таким образом, с января текущего года курс биткоина вырос в 18 раз. Столь «сумасшедший» скачок стоимости самой популярной криптовалюты в мире объясняется скорым стартом торгов фьючерсами на него сразу на 2, а то и более, американских биржах, считают специалисты в области экономики.

Мнения по поводу актуальности биткоина в долгосрочной перспективе продолжают кардинально расходиться. Многие мировые эксперты советуют не терять времени и как можно скорее вкладываться в самую популярную в мире криптовалюту, в то время как противники биткоина называют его очередным «мыльным пузырем». Согласно прогнозу американских экономистов, в недалеком будущем курс революционной криптовалюты достигнет отметки в 800 тысяч долларов и более.