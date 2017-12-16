«Болеть у нас в стране невыгодно, дорого» 16.12.2017, 15:57

Брестчане высказались о белорусской медицине.

«БГ» поинтересовалась у горожан, как часто они посещают медучреждения и доверяют ли бесплатной медицине.

Марина Михайловна, продавец:

— Лично я редко посещаю медучреждения, мне везет. Может, раз в год флюорографию прохожу, всех врачей — и все. Мне хорошо. Муж чаще болеет, сейчас он на больничном. Хотелось бы, конечно, к бесплатным врачам ходить, но очереди большие, поэтому, если срочно, обращаюсь к платным. Если какое-то УЗИ там срочное. Но если есть бесплатные талоны, конечно, пользуюсь.

Ольга Леонидовна, пенсионерка:

— Я посещаю врачей по надобности, потому что я гипертоник. Так что раза три в год. Ну, конечно, я предпочитаю бесплатные медицинские услуги с той стороны, что пенсия 200 рублей, с ней сильно не попляшешь. А с другой стороны, если бесплатно, то и лечат на бесплатно. Смысла нет так лечиться. Не всегда доверяю бесплатной медицине. Если б была возможность, то посещала бы платных врачей.

Андрей, наладчик оборудования, с сыном Максимом:

— На данный момент, пока ребенок, посещаю врачей реже. Ну, раза три-четыре в год. Медкомиссию когда проходил — и все. Болеть у нас в стране невыгодно, дорого. У нас на Дубровке отличные врачи в госполиклинике. Мне вполне хватает их, они нормально все обследуют. Бесплатной медицине доверяю.

Роман, студент:

— За год бываю раза четыре в больницах. Пока я студент, предпочитаю бесплатные медицинские услуги. Я доверяю бесплатным врачам. Это такие же специалисты, как и платные.

Анастасия, студентка:

— Не больше пяти раз в год посещаю врачей. Пока я студентка, так что только бесплатные медицинские услуги выбираю. Считаю, что усердия меньше у бесплатных врачей, но они все равно не хуже.

Катерина, род деятельности не назвала:

— Я очень редко обращаюсь к врачам, слава Богу. Но стараюсь обращаться не в государственные учреждения, а больше в платные. В первую очередь из-за очередей. Непонятно, зачем талончики эти придумали: берешь талончик, а идешь все равно без очереди. К детскому врачу мы ходим исключительно, если нужен больничный лист, а так вызываем частного врача на дом. Платный доктор более замотивирован.

Александр, инженер:

— Последние два года из-за военкомата раз 18 обращался к врачу. А так раз в год где-то зимой и по весне, когда простуда. Обращаться в государственные медучреждения или в частные зависит от того, сколько денег. Если есть деньги, то можно и к платным врачам сходить. Бесплатной медицине доверяю, почему нет?

Екатерина, инженер-эколог:

— Посещаю медицинские учреждения только по необходимости. Предпочитаю платные услуги, так как постоянно нет талонов, ждать нужно чуть ли ни неделю, а платные услуги не такие и дорогие уж. Можно сказать, относительно дорогие. Врач сразу посмотрит, и с уважением будет относиться к тебе. Бесплатная медицина может желать только лучшего.