Белорус завоевал «серебро» на этапе КМ по фристайлу в Китае 16.12.2017, 16:05

Максим Густик

В соревновании всего участвовали 32 спортсмена.

На первом в сезоне этапе Кубка мира по фристайлу в Китае белорусский фристайлист Максим Густик занял 2-е место. Лучший результат показал китайский акробат Цзя Цзунъян, сообщает «Прессбол».

Другие белорусы выступили менее успешно. Станислав Гладченко расположился в итоговом протоколе на 8-й позиции, Денис Осипов — на 10-й. Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич и олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир не преодолели квалификацию.

1. Цзя Цзунъян (Китай) — 127,88

2. Максим Густик (Беларусь) — 117,26

3. Л.Ирвинг (Канада) — 103,68

4. Цзи Цзянпу (Китай) — 95,93

5. М.Буров (Россия) — 85,07

6. Д.Лиллис (США) — 69,23

...8. С.Гладченко (Беларусь) — 86,26

...10. Д.Осипов (Беларусь) — 68,04

...24. А.Башлаков (Беларусь)

...26. Д.Мазуркевич (Беларусь)

27. А.Кушнир (Беларусь)

Всего участвовало 32 спортсмена.