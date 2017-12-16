Белорус завоевал «серебро» на этапе КМ по фристайлу в Китае
- 16.12.2017, 16:05
В соревновании всего участвовали 32 спортсмена.
На первом в сезоне этапе Кубка мира по фристайлу в Китае белорусский фристайлист Максим Густик занял 2-е место. Лучший результат показал китайский акробат Цзя Цзунъян, сообщает «Прессбол».
Другие белорусы выступили менее успешно. Станислав Гладченко расположился в итоговом протоколе на 8-й позиции, Денис Осипов — на 10-й. Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич и олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир не преодолели квалификацию.
1. Цзя Цзунъян (Китай) — 127,88
2. Максим Густик (Беларусь) — 117,26
3. Л.Ирвинг (Канада) — 103,68
4. Цзи Цзянпу (Китай) — 95,93
5. М.Буров (Россия) — 85,07
6. Д.Лиллис (США) — 69,23
...8. С.Гладченко (Беларусь) — 86,26
...10. Д.Осипов (Беларусь) — 68,04
...24. А.Башлаков (Беларусь)
...26. Д.Мазуркевич (Беларусь)
27. А.Кушнир (Беларусь)
Всего участвовало 32 спортсмена.